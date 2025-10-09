El Salvador vs Panamá | Análisis del partido por parte de prensa cuscatleca

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

El Salvador vs Panamá analisis del partido por parte de prensa cuscatleca / TVMAX
TVMAX
09 de octubre 2025 - 09:40

Panamá/Nuestro enviado especial hasta San Salvador, El Salvador, David Peña realizó una gira de medios donde llegó a Canal 4 el programa La Polémica y formó parte del panel de periodistas, calentando el partido El Salvador vs Panamá.

Con información de David Peña.

