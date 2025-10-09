El Salvador vs Panamá | Aníbal Godoy: 'Esta camisa no necesita hipocresía' el capitán pidió el apoyo de todos

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Selección de Panamá continúa su preparación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Pandeportes, donde este jueves 9 de octubre habló el capitán Aníbal Godoy antes del viaje rumbo a San Salvador, sede del crucial compromiso eliminatorio ante El Salvador por la Clasificación al Mundial 2026.

Panamá llega a este encuentro en una posición complicada dentro del Grupo A de la Concacaf, ocupando el tercer lugar con 2 puntos, mientras que solo el primer lugar de cada grupo avanzará de forma directa al Mundial, y los dos mejores segundos puestos accederán a un repechaje continental.

Consciente del momento que vive el equipo, Godoy fue claro en su mensaje de autocrítica y compromiso:

“Lo has dicho todo, hay que tener paciencia. Nos podemos encontrar con un escenario donde El Salvador nos espere atrás, pero hemos entrenado todos los escenarios. Lo importante es que hemos sido autocríticos a nivel individual y grupal de lo que no hicimos bien en la ventana anterior. En esta tenemos que hacerlo de la mejor manera, porque no hay mañana”, afirmó el mediocampista.

El jugador de San Diego FC enfatizó la importancia de la unidad dentro y fuera del grupo, destacando el rol de los medios y la afición panameña en este proceso eliminatorio.

“El grupo tiene la responsabilidad, y te digo que la vibra es muy positiva para el día de mañana. Un mensaje no solo para la afición, también para ustedes —los medios— porque son parte de esta familia. Esto es un tema país, nos estamos jugando todo. Un Mundial es importante para todos, no solo para nosotros”, expresó.

Godoy también hizo un llamado a la reflexión y al apoyo incondicional del país:

“Después que se quitan el gafete de prensa, ustedes también son fanáticos. Esta camisa no necesita hipocresía, necesita fanáticos de verdad. Al final somos panameños todos y nos conviene estar en el Mundial. Hay que unirse, se lo digo de corazón, hay que unirse hasta que acabe la eliminatoria.”

La Selección de Panamá viajará esta tarde hacia El Salvador, donde enfrentará este viernes 10 de octubre a la selección local en el Estadio Cuscatlán, con la obligación de sumar su primera victoria del torneo y mantener vivo el sueño mundialista.

