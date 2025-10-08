José Luis Rodríguez: “Tenemos que ser más contundentes si queremos estar en el Mundial”

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El volante panameño José Luis “Puma” Rodríguez, uno de los jugadores convocados por el técnico Thomas Christiansen para los compromisos eliminatorios de Panamá rumbo al Mundial 2026, habló con franqueza sobre el momento del equipo nacional antes del crucial partido ante El Salvador, que se jugará este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán.

Rodríguez, figura de FC Juárez de la Liga MX, reconoció que la falta de definición ha sido uno de los principales aspectos a corregir dentro del grupo.

“El equipo hizo un gran partido, generamos muchas ocasiones de gol y no las pudimos concretar. Creo que cada uno reflexionó en su club y ahora que estamos todos juntos lo tenemos claro: si queremos ir al Mundial, tenemos que ser más contundentes”, expresó el mediocampista.

El “Puma” fue enfático al señalar que el buen juego no basta si no se refleja en el marcador.

“De nada vale que juguemos bien o bonito si no metemos las oportunidades. Lo más importante será ganar, ya sea que juguemos bonito o mal, pero con un plan claro. Este partido será vital y tenemos que ir a dejarlo todo”, agregó.

“Hay que meter huevos y romper la estadística”

Con la mirada puesta en el duelo en territorio salvadoreño, Rodríguez subrayó que el equipo deberá mostrar carácter y compromiso.

“Vamos a tener que meter huevos, sinceramente. Si queremos estar en el Mundial, hay que pararse en ese estadio y demostrar que lo queremos. Panamá ha crecido mucho futbolísticamente, pero hay que ir un poco más allá”, señaló.

El jugador, quien fue parte del plantel que disputó la Copa Oro 2023, dejó claro que el grupo está enfocado y motivado para romper la historia en suelo salvadoreño.

“A mí me da igual dónde sea el partido, yo quiero ganar. Da igual si vamos al Cuscatlán o donde sea. Sabemos que nunca hemos ganado allá, pero para eso están las estadísticas: para romperlas. Queremos ir y sacar los tres puntos, eso es lo más importante”, afirmó convencido.

Viaje rumbo a San Salvador

La Selección de Panamá viajará este jueves en horas de la tarde hacia San Salvador, donde cerrará su preparación para enfrentar a El Salvador en la tercera fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

El combinado canalero buscará sumar una victoria que lo acerque a los primeros lugares del grupo y mantenga vivo el sueño de una segunda clasificación mundialista.

