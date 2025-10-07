El Salvador vs Panamá | Noticia importante para aficionados de la sele que estarán en el Cuscatlán

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) anunció el 7 de octubre el protocolo de seguridad, logística y convivencia para el crucial encuentro eliminatorio entre El Salvador y Panamá, que se disputará el próximo 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán.

Este duelo no solo es por puntos en la eliminatoria, sino que representa una oportunidad para demostrar altos estándares de organización y convivencia deportiva.

Menos Aforo, Más Control Policial

La planificación del evento cuenta con la participación de autoridades clave, incluyendo el INDES, la Policía Nacional Civil (PNC), Protección Civil y el Viceministerio de Transporte.

Una de las medidas claves es la limitación del aforo a 24,765 personas, impuesta debido a una sanción disciplinaria previa de la FIFA.

Para garantizar un entorno seguro y ordenado para los más de 24 mil asistentes, se desplegará un amplio operativo de seguridad. En total, habrá más de 650 elementos policiales, 157 de Protección Civil, y 30 miembros del CAM. El control será estricto, con la implementación de cuatro anillos de control, incluyendo 300 agentes de UMO en el área de cancha y 147 elementos en puertas de acceso. Adicionalmente, la PNC tomará el control del estadio 24 horas antes del evento.

El acceso para la afición comenzará a partir de las 2:00 p. m.. En cuanto a la logística de transporte, se ejecutará una articulación especial de tráfico con 150 gestores, 35 inspectores y 40 puntos de vigilancia remota. Además, se han habilitado dos espacios públicos, la cancha "Chapupo" y el Parque "El Talapo", para estacionamiento gratuito.

Cero Tolerancia: Llamado al Juego Limpio en la Grada

Un mensaje enfático de las autoridades, lideradas por Yamil Bukele, presidente del INDES, fue el llamado al respeto y a la buena conducta en las gradas. Se subrayó la importancia de acatar la campaña contra el racismo y los mensajes homofóbicos, y se solicitó a los aficionados respetar el himno nacional del contrario antes de apoyar con entusiasmo a la selección por más de 90 minutos.

Roberto Batista, presidente de la Comisión de Seguridad, fue contundente al afirmar que el éxito de la organización depende en gran medida de los aficionados, haciendo un llamado a la cordialidad y el buen comportamiento.

Las autoridades advirtieron que habrá cero tolerancia con quienes incumplan las normativas para evitar más sanciones de FIFA. Entre los objetos prohibidos dentro del estadio se listan:

• Bebidas alcohólicas (incluido el Bar Nivel 12).

• Dispositivos láser.

• Sombrillas y Vuvuzelas.

• Envases de vidrio, latas o plásticos rígidos.

• Objetos contundentes de cualquier tipo.

El Reto Deportivo en la Zaga

En el frente deportivo, la Selecta enfrenta este partido clave con bajas sensibles. El defensor Roberto Domínguez confirmó que la selección afronta un desafío mayúsculo tras la confirmación de la ausencia de Henry Romero (por lesión grave) y Bryan Tamacas.

Domínguez, quien será uno de los más experimentados en la última línea, enfatizó que "esto es una eliminatoria y hay que estar preparados", asegurando que quien asuma la posición debe estar al 100%. Domínguez sostuvo que el central debe asumir el liderazgo y que no puede haber margen de error en este tipo de partidos, donde cualquier detalle puede costar caro.

El zaguero advirtió que Panamá ha mejorado mucho y será un partido bien duro, de mucha intensidad y contacto. Recordó el histórico triunfo 1-0 de El Salvador sobre Panamá en 2021, pero hizo un llamado a respetar al rival, que ha peleado finales de Copa Oro.

