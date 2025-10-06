Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/Panamá viajará al Estadio Cuscatlán para enfrentar a El Salvador el próximo 10 de octubre, en un partido de la fase de clasificación mundialista en el que buscará su primera victoria en ese recinto, donde acumula seis derrotas en encuentros de eliminatoria. El encuentro de este viernes marcará la duodécima ocasión en que ambas selecciones se enfrentan en partidos clasificatorios.

Los registros históricos indican que las seis visitas de Panamá al llamado "Coloso de Monserrat" en eliminatorias terminaron en derrota. El primer antecedente consignado ocurrió el 1 de agosto de 1976, en la ruta hacia Argentina 1978, cuando El Salvador venció 4-1. El 5 de octubre de 1980, rumbo al Mundial de España 1982, el marcador fue nuevamente 4-1 a favor de El Salvador.

La tercera visita documentada se remonta al 10 de noviembre de 1996, en las eliminatorias para Francia 1998, cuando Panamá cayó 3-2. Posteriormente, el 18 de agosto de 2004, en el camino hacia el Mundial de Alemania 2006, El Salvador volvió a imponerse 2-1. El 22 de junio de 2008, en la fase clasificatoria rumbo a Sudáfrica 2010, El Salvador ganó 3-1. El más reciente encuentro en Cuscatlán fue el 7 de octubre de 2021, cuando El Salvador se impuso 1-0 en la ruta hacia el Mundial Catar 2022.