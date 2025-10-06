El Salvador vs Panamá | Bárcenas y la sele listos para el reto de octubre en las eliminatorias mundialistas

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/El mediocampista panameño Édgar Yoel Bárcenas, jugador del Mazatlán FC de la Liga MX, se refirió al crucial momento que vive la Selección de Panamá de cara a la ventana eliminatoria de octubre, donde el conjunto canalero está obligado a sumar seis puntos para mantenerse con vida en el camino al Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los dirigidos por Thomas Christiansen visitarán este viernes 10 de octubre a El Salvador en el Estadio Cuscatlán, y luego recibirán el lunes 14 de octubre a Surinam en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Con solo 2 puntos en la tabla y ubicados en el tercer puesto del Grupo B, los panameños están en una situación límite, sabiendo que solo las victorias les permiten seguir soñando con una nueva clasificación mundialista.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Actuación de los futbolistas de la sele en el extranjero previo a las eliminatorias

Con la voz de la experiencia, Bárcenas fue claro sobre el compromiso del grupo:

“Siempre que nos unimos a la selección, vamos con esa mentalidad de ganar todos los partidos. Ya sea eliminatoria o Copa América, nuestro deseo es competir y triunfar. Ahora tiene un sabor diferente porque la situación está complicada. Sabemos que es ganar o morir, no hay duda de eso”, expresó el jugador del Mazatlán FC.

El volante colonense destacó también la buena energía dentro del vestuario y la fe con la que el grupo encara esta etapa decisiva:

“El grupo está bien, está contento porque poco a poco se van incorporando los compañeros. Todos tenemos clara la consigna: darle vuelta a la situación con mucha fe y humildad. Vamos con la mente puesta en sumar seis puntos que nos permitan seguir soñando”.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Conoce más del CAR de Pandeportes donde la selección nacional se prepara

Tras las declaraciones de Bárcenas, la Selección de Panamá realizó su entrenamiento oficial en el Complejo Deportivo Luis “Matador” Tejada, con la plantilla completa de jugadores convocados por Christiansen. La práctica se desarrolló en un ambiente de concentración y compromiso, enfocándose en el trabajo táctico y en la definición, uno de los aspectos que el cuerpo técnico busca afinar antes del viaje a San Salvador.

Bárcenas también hizo autocrítica sobre lo ocurrido en las primeras dos fechas de las eliminatorias, donde Panamá generó ocasiones pero no logró concretarlas:

“En septiembre estuvimos bien en el funcionamiento, pero no nos alcanzó porque no metimos los goles. El fútbol se gana con goles, y si logramos convertir, vamos a sacar los resultados. Está en nosotros cambiar esto”.

Finalmente, el volante envió un mensaje de confianza al país:

“Podemos transmitirle al grupo y a la gente esa tranquilidad de que no se ha perdido nada. Vamos a jugar contra los dos equipos que están arriba y depende de nosotros darle vuelta a la tabla y ponernos primeros”.

Con el grupo completo, buena energía y la mentalidad de “ganar o morir”, Panamá se prepara para una doble fecha eliminatoria que puede marcar su destino rumbo al Mundial de 2026.

Otras noticias: El Salvador vs Panamá | Iniciaron los entrenamientos de los canaleros previo a los partidos eliminatorios de Concacaf