El Salvador vs Panamá | Conoce más del CAR de Pandeportes donde la selección nacional se prepara

Panamá/El Centro de Alto Rendimiento (CAR) que se construye en Juan Díaz representa una de las obras deportivas más significativas de Panamá.

Este proyecto de infraestructura moderna y funcional está diseñado para transformar el deporte nacional, beneficiando a los atletas de alto rendimiento.

A continuación, se detalla en qué consiste el CAR, sus facilidades, y el rol que ya desempeña en la preparación de la Selección Nacional de Panamá:

Uso y Beneficio para la Selección Nacional

A pesar de que la obra registraba un avance real de ejecución del 91.50% al 19 de mayo de 2025, las instalaciones ya están siendo utilizadas por el fútbol de alto nivel panameño.

El domingo 5 de octubre de 2025, la Selección Mayor de Panamá cumplió su primer día de trabajo en el nuevo CAR de PANDEPORTES. Este centro, ubicado en Llano Bonito, a un costado del Hipódromo Presidente Remón, sirvió como el nuevo escenario de entrenamiento para el onceno nacional.

El uso de las instalaciones se centró en la preparación de la Selección Mayor rumbo a compromisos importantes por la Fase Final de las Eliminatorias de CONCACAF, incluyendo la visita a El Salvador y el recibimiento a Surinam.

Durante este primer entrenamiento, los jugadores utilizaron diferentes componentes del complejo:

1. Cancha Natural Alterna (Área de Atletismo): El equipo inició sus trabajos de calentamiento en esta cancha, designada para el área de atletismo.

2. Cancha Principal (Fútbol): Después del trabajo físico, el equipo pasó a la cancha principal, destinada para el fútbol, donde continuaron el entrenamiento realizando trabajos tácticos y ejercicios de definición bajo las órdenes del DT Christiansen.

Instalaciones y Componentes del CAR

El CAR está compuesto por múltiples componentes de infraestructura de alto nivel:

Componente

Estado de Avance Reportado

Polideportivo, Administración y Áreas de Combate

Se están ejecutando trabajos de acabados, pruebas de sistemas eléctricos y de plomería, además de la instalación de sistemas de aire acondicionado.

Centro Acuático

Están avanzando los diseños de los sistemas de climatización y estructuras internas, los cuales deben estar alineados a los requerimientos técnicos actuales.

Pista de Atletismo y Cancha FIFA

La instalación de la grama ya fue completada, y se realizan labores continuas de fertilización y drenaje. También se están ejecutando trabajos de cercas perimetrales, pintura y adecuación de áreas exteriores.

Piscina de Calentamiento

Se iniciaron las excavaciones del vaso de la piscina y las fundaciones estructurales.

Accesos al Proyecto

Se avanza en la construcción de los carriles de entrada y salida, con conexión directa desde la vía José Agustín Arango.

Costo y Avance Financiero

La obra, ejecutada por el Consorcio Deporte Pameño, presenta un avance financiero del 90.81% en montos cobrados y en trámite.

El costo total refrendado del proyecto, que incluye tres adendas (la más reciente por B/.10,996,927.75), asciende a B/.47,533,622.94. La vigencia del contrato para la finalización de la obra se extiende hasta el 28 de febrero de 2026.

