El Salvador vs Panamá | Iniciaron los entrenamientos de los canaleros previo a los partidos eliminatorios de Concacaf

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Selección Nacional de Panamá comenzó oficialmente su preparación de cara a los partidos eliminatorios rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando en esta doble fecha a las selecciones de El Salvador y Surinam.

El primer entrenamiento se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Luis “Matador” Tejada, donde se dieron cita los primeros jugadores convocados por el cuerpo técnico.

Otras noticias: Thomas Christiansen en conferencia de prensa| "Debemos volver con las ansias de ganar, de comernos al mundo"

Entre los presentes destacó el portero Orlando “El Cutí” Mosquera, quien fue uno de los primeros en llegar al país para sumarse al grupo. El guardameta panameño compartió sus sensaciones en este arranque de concentración:

“Desde el principio tenemos el objetivo claro, que es el mismo para todos: clasificar al Mundial. Sentimos esas ganas de conseguir los tres puntos ahora en el Cuscatlán. No va a ser nada fácil, pero el equipo está motivado. Los jugadores vienen haciendo bien las cosas en sus clubes y ahora toca demostrarlo con la Selección”, expresó Mosquera.

El portero también recordó los pasajes recientes del proceso eliminatorio, señalando que el grupo mantiene la fe y el compromiso:

“Fue muy amargo no haber conseguido más puntos en los primeros partidos. Intentamos todo, pero la pelota no entró cuando queríamos. Aun así, este grupo sigue trabajando y la gente debe tener confianza: este Panamá va a luchar hasta el final.”

Otras noticias: Andrés Andrade marcó en la Bundesliga austriaca previo a las eliminatorias Concacaf

En total, once jugadores participaron en este primer día de trabajo. Para este martes se espera la llegada de otro grupo proveniente de Europa, Estados Unidos y México, con lo que el plantel quedará completo para viajar el jueves en vuelo chárter rumbo a El Salvador, donde disputará su próximo compromiso clasificatorio.

Con el enfoque en recuperar terreno y sumar puntos claves, la Selección de Panamá da el primer paso en su camino hacia el sueño mundialista de 2026.

Con infromación de David Peña.

Otras noticias: Michael Amir Murillo con Olympique Marsella | El panameño cumplió en la Ligue 1 antes de unirse a la sele

Los convocados

Porteros

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía - Nacional (URU)

César Samudio - CD Marathon (HON)

Defensas

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar- Deportivo Saprissa (CRC)

Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)

Michael Amir Murillo - Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis - CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)

Volantes

Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)

Edward Cedeño - UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas - Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)

José Murillo - CD Plaza Amador (PAN)

Omar Browne - Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz - Club León (MEX)

Azarías Londoño - CD Universidad Católica (ECU)

Delanteros