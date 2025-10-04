Michael Amir Murillo con Olympique Marsella | El panameño cumplió en la Ligue 1 antes de unirse a la sele

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Metz, Francia/El Marsella continuó este sábado su gran racha con una victoria 3-0 en Metz, iniciada por el brasileño Igor Paixao, que sirve a los hombres de Roberto De Zerbi para hacerse con el liderato provisional de la Ligue 1 en la 7ª jornada.

Hubo que esperar hasta la segunda mitad para ver goles, pero una vez Paixao abrió el marcador (51) los visitantes se hicieron con el control del partido, ampliando rápidamente la renta con dianas del danés Matt O'Riley (69) y del argelino Amine Gouiri (76).

Otras noticias: Thomas Christiansen en conferencia de prensa| "Debemos volver con las ansias de ganar, de comernos al mundo"

Con 15 puntos, el Marsella supera al París Saint-Germain y al Lyon, que cuentan con las mismas unidades pero una peor diferencia de goles, a la espera de sus respectivos encuentros de Ligue 1 del domingo.

El Metz sigue colista con solo dos puntos, sin haber logrado todavía ninguna victoria.

Paixao, que venía de anotar un doblete entre semana contra el Ajax en Liga de Campeones (4-0), se reivindicó como el mayor valor del ataque marsellés, con un disparo que impactó contra el defensa Sadibou Sané y acabó en el fondo de las redes.

El domingo el Lyon recibe al Toulouse (13h00 GMT) y el PSG visita al Lille (18h45 GMT), unos partidos que decidirán qué equipo liderará el campeonato durante el parón internacional de las próximas dos semanas.

Otras noticias: Selección de Panamá| Estos son los jugadores que enfrentarán a El Salvador y Surinam en las eliminatorias mundialistas

Actuación de Michael Amir Murillo ante Metz

Aunque no fue titular en este encuentro, Michael Amir Murillo entró al campo en el minuto 80, sustituyendo a Timothy Weah, quien fue reposicionado por el entrenador De Zerbi. Durante su breve participación de 11 minutos, el defensor panameño registró las siguientes estadísticas destacadas:

Calificación del jugador: 6.2

6.2 Minutos jugados: 11

11 Disparos totales: 1 (fuera del área)

1 (fuera del área) Disparos bloqueados: 1

1 Toques en el balón: 11

11 Pases precisos: 5 de 8 (63%)

5 de 8 (63%) Pases precisos en el último tercio: 3 de 5 (60%)

3 de 5 (60%) Despejes defensivos: 1

Aunque su tiempo en el campo fue limitado, Murillo mostró solidez defensiva y una participación activa en la circulación del balón. Su presencia ayudó a mantener la estructura defensiva del Marsella en los minutos finales.

Michael Amir Murillo forma parte de la convocatoria de Thomas Christiansen para enfrentar a El Salvador y Surinam:

Los convocados

Porteros

Orlando Mosquera - Al-Fahya FC (KSA)

Luis Mejía - Nacional (URU)

César Samudio - CD Marathon (HON)

Defensas

José Córdoba - Norwich City (ENG)

Andrés Andrade - LASK Linz (AUT)

César Blackman - Slovan Bratislava (SVK)

Fidel Escobar- Deportivo Saprissa (CRC)

Jiovany Ramos - Academia Puerto Cabello (VEN)

Michael Amir Murillo - Olympique Marsella (FRA)

Eric Davis - CD Plaza Amador (PAN)

Jorge Gutiérrez - Deportivo La Guaira (VEN)

Volantes

Aníbal Godoy - San Diego FC (USA)

Edward Cedeño - UD Las Palmas (ESP)

Cristian Martínez - Kiryat Shmona (ISR)

José Luis Rodríguez - FC Juárez (MEX)

Édgar Bárcenas - Mazatlán FC (MEX)

Adalberto Carrasquilla - Pumas (MEX)

José Murillo - CD Plaza Amador (PAN)

Omar Browne - Estudiantes de Mérida (VEN)

Ismael Díaz - Club León (MEX)

Azarías Londoño - CD Universidad Católica (ECU)

Delanteros