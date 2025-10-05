Andrés Andrade marcó en la Bundesliga austriaca previo a las eliminatorias Concacaf

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/En un encuentro correspondiente a la jornada 9 de la Bundesliga de Austria, el defensor panameño Andrés Andrade se convirtió en el salvador del Lask, al sellar un empate épico. Su gol, anotado en el último suspiro, aseguró un vibrante empate 3-3 ante el Hartberg.

El partido se desarrolló de manera dramática, especialmente para el LASK, que vio cómo el Hartberg se adelantaba 1-0 antes del descanso con un gol de Fabian Wilfinger. Tras el intermedio, la situación se complicó aún más, cuando Elias Havel y Marco Hoffmann anotaron para poner el marcador en un desolador 3-0.

Sin embargo, el LASK demostró una increíble capacidad de reacción en el descuento de la segunda parte. Christoph Lang inició el milagro en el minuto 89, seguido por Kasper Jörgensen en el minuto 92, acercando peligrosamente a su equipo.

Fue entonces cuando apareció la figura de la muralla panameña: Andrés Andrade. En el minuto 94, el defensor completó la proeza, anotando el gol del empate 3-3 y desatando la euforia.

Desempeño Sólido y Cifras de Andrés Andrade.

El impacto de Andrade en el juego no se limitó a su gol salvador. El defensor panameño jugó los 90 minutos y registró una impresionante calificación de jugador de 7.6, según las estadísticas de Flashscore.

Su contribución fue integral, tanto en defensa como en ataque:

• Goles: 1.

• Toques: 84, demostrando su participación constante en la construcción del juego.

• Precisión de Pases: Logró 54 de 66 pases completados, alcanzando un notable 82% de efectividad.

• Duelos Aéreos: Ganó 2 de 3 duelos aéreos (67% de efectividad).

• Defensa: Sumó 3 despejes y 1 intercepción, además de ganar 1 de 2 tackles intentados (50%).

Además, el gol de Andrade fue fruto de su incursión ofensiva, ya que su anotación fue uno de los dos remates que realizó, siendo este el único remate a puerta que tuvo en el partido. Fue un disparo dentro del área, registrado también como un cabezazo.

Con la Mira Puesta en la selección de Panamá.

Esta actuación estelar, coronada con un gol en el minuto 94, sirve como un inmejorable envión anímico para Andrade, quien ahora se prepara para unirse a la concentración de la selección panameña.

El defensor debe viajar a Panamá para concentrarse con el equipo nacional, que se alista para enfrentar dos importantes compromisos. El primer encuentro será contra El Salvador el 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán, y el segundo será ante Surinam el 14 de octubre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez. Tras este gran desempeño en Austria, la afición panameña espera que Andrade traslade su magia y solidez a la defensa de la selección de Panamá.

