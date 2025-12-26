Fiscalía solicita apoyo para ubicar a persona vinculada a homicidio en Bella Vista

Esta solicitud forma parte de las diligencias que adelanta el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables del hecho.

Ciudad de Panamá/La Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana solicitó la colaboración de la ciudadanía para obtener información sobre las generales o el paradero actual del ciudadano que aparece en la imagen difundida por las autoridades, presuntamente vinculado a un delito de homicidio doloso agravado.

El hecho bajo investigación ocurrió el 4 de noviembre de 2025, en el corregimiento de Bella Vista, específicamente en el sector de La Cresta, PH Botánica, donde perdió la vida Maykol Vargas Tamayo.

Las autoridades instaron a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse a los teléfonos 524-9951 o 524-9952, correspondientes a la Sección Especializada de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Superior Metropolitana, o al 524-2518, de la División de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

El Ministerio Público reiteró que toda la información suministrada será manejada bajo estricta confidencialidad.