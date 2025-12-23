Imputan a hombre por homicidio de adulta mayor en Jaqué

La Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público en la provincia de Darién logró que un juez de garantías ordenara la detención provisional de un hombre, imputado por los delitos de femicidio y robo, en un hecho violento ocurrido el pasado 20 de diciembre de 2025 en la comunidad de Jaqué, distrito de Chepigana.

De acuerdo con los elementos presentados durante la audiencia, la víctima, una mujer de 65 años, fue atacada durante un asalto registrado en horas de la noche. A consecuencia de la agresión, sufrió lesiones de gravedad que motivaron su traslado urgente a un centro de atención médica en la misma comunidad.

El personal de salud diagnosticó a la adulta mayor con traumatismos severos en el área del tórax y el abdomen. Pese a los esfuerzos médicos, su condición se agravó y horas después se confirmó su fallecimiento.

La víctima fue identificada como Rosa Vidal Mon, integrante de una familia ampliamente conocida en Jaqué.

Las autoridades indicaron que el imputado permanecerá bajo detención mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del crimen.