Decretan detención provisional para dos hombres por homicidio y tentativa en Las Garzas

La Fiscalía Metropolitana logró la detención provisional de dos hombres por hechos distintos: el homicidio de una menor de edad y un caso de tentativa de homicidio.

Ciudad de Panamá/A solicitud de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, un juez de garantías ordenó la medida cautelar de detención provisional para dos hombres vinculados a hechos distintos, uno por el homicidio de una menor de edad y el otro por el delito de tentativa de homicidio.

En ambas audiencias, el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos, sustentando la necesidad de la detención provisional en la existencia de riesgos procesales.

Entre los elementos expuestos por la Fiscalía se mencionaron la posible afectación de los medios de prueba, el peligro que los imputados representan para las víctimas y sus familiares, así como la gravedad de los delitos investigados.

El primer caso corresponde al homicidio de una menor de edad, ocurrido el 9 de julio de 2025, alrededor de las 11:00 de la noche, en el sector 8 de Diciembre, corregimiento de Las Garzas. De acuerdo con la investigación, el imputado llegó al lugar donde se encontraban varias personas y, de manera violenta, realizó múltiples detonaciones con arma de fuego, una de las cuales impactó a la menor, causándole la muerte.

El segundo hecho está relacionado con una tentativa de homicidio registrada el 16 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 4:00 de la tarde, en el sector de Brisas Fresca, corregimiento de Las Mañanitas. Según la Fiscalía, el imputado, conocido con el alias de “Tito”, efectuó varios disparos en un área concurrida, logrando herir a la víctima y poner en riesgo su vida.

Las autoridades judiciales consideraron suficientes los argumentos presentados por el Ministerio Público y ordenaron que ambos imputados permanezcan bajo detención provisional mientras avanzan las investigaciones correspondientes.