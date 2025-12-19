Ordenan detención provisional a un hombre por intento de homicidio en Darién

El imputado habría agredido a la víctima con un arma blanca, causándole heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida, en un incidente presenciado por testigos.

Ciudad de Panamá/La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Darién logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta a un hombre imputado por el delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

Durante la audiencia de apelación, el Ministerio Público se opuso a la solicitud de arresto domiciliario presentada por la defensa, al considerar que se mantienen los riesgos procesales y que no existen cambios en las circunstancias que ameriten una modificación de la medida. Estos argumentos fueron acogidos por el tribunal, que resolvió mantener la detención provisional.

El caso se remonta al 30 de noviembre de 2025, cuando el hecho ocurrió en el sector de Punuloso, en el distrito de Pinogana, corregimiento de Metetí. De acuerdo con la investigación, el imputado habría agredido a la víctima con un arma blanca, causándole heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida, en un incidente presenciado por testigos.

La Fiscalía reiteró que continuará con las diligencias correspondientes para sustentar la acusación, mientras el imputado permanecerá detenido de manera provisional conforme a lo ordenado por las autoridades judiciales.