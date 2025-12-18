Se entrega alias ‘Orito’, vinculado a pandilla que opera en Santa Ana

Guerrero figuraba en la lista de los 33 más buscados por delitos relacionados con pandillerismo, por los cuales se mantenía vigente una recompensa de 10 mil dólares.

Ciudad de Panamá/Jorge Antonio Guerrero, conocido con el alias de “Orito” y señalado como integrante de la pandilla autodenominada 'El Pentágono', se entregó la tarde de este jueves ante las autoridades del Ministerio Público, confirmaron fuentes oficiales.

Guerrero figuraba en la lista de los 33 más buscados por delitos relacionados con pandillerismo, por los cuales se mantenía vigente una recompensa de $10 mil dólares.

Actualmente es requerido por la Fiscalía Superior Antipandillas, que lo vincula de forma directa a una estructura criminal con operaciones en el corregimiento de Santa Ana.

🔗Puedes leer: Autoridades localizan a doce personas reportadas como desaparecidas

De acuerdo con los registros judiciales, “Orito” cuenta con antecedentes penales, incluyendo una condena de 12 años de prisión por un delito de tentativa de homicidio.

Las autoridades informaron que, tras su entrega, el caso continuará bajo los procedimientos legales correspondientes mientras avanzan las investigaciones en su contra.

Por su parte, la Policía Nacional reiteró que mantiene acciones operativas a nivel nacional para lograr la aprehensión de otros 23 individuos incluidos en la lista de los más buscados por delitos de homicidio y pandillerismo, por quienes se ofrecen recompensas que oscilan entre los $2 mil y los $100 mil dólares.