Autoridades localizan a doce personas reportadas como desaparecidas

Entre los casos resueltos por las autoridades se encuentran algunas alertas Amber.

Ciudad de Panamá/Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, confirmó que este 15 y 16 de diciembre fueron ubicadas doce personas cuya desaparición había sido reportada en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial, durante el lunes 15 de diciembre fueron ubicadas siete personas en diferentes provincias y comarcas del país. Entre ellas figuran una menor de 14 años y una mujer adulta de 27 años en la provincia de Panamá. También se reportó la localización de cuatro menores de edad activados bajo Alerta Amber, incluyendo adolescentes de 13, 16 y 17 años en Panamá, Panamá Oeste, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé.

Para el martes 16 de diciembre, las autoridades confirmaron la localización de otras cinco personas. El listado incluye a una menor de 17 años bajo Alerta Amber en Panamá, un joven adulto de 19 años en la provincia de Colón, una menor de 13 años en Panamá, una mujer adulta de 45 años en Coclé y una menor de 15 años, también bajo Alerta Amber, en Panamá Oeste.

Los hallazgos son parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Investigación Judicial y las fiscalías regionales, que mantienen operativos constantes para responder de forma inmediata a los reportes de personas desaparecidas.

Según la entidad, todas las ubicaciones fueron confirmadas y los casos quedaron bajo seguimiento de las autoridades competentes.