'Don Toño' sigue desaparecido en Santiago; autoridades y familiares lo buscan por quinto día hasta con drones

El operativo de búsqueda ya cumple su quinto día y aún no hay rastro del "Don Toño", quien padece de alzhéimer.

Veraguas/Ya han transcurrido cinco días desde la desaparición de José Antonio Saavedra, quien es conocido cariñosamente como "Don Toño", y tiene 75 años.

El anciano fue visto por última vez en su vivienda en la comunidad de El Espino de Santiago. Desde entonces, equipos de búsqueda han recorrido extensas áreas de cañales, riberas de ríos y quebradas sin lograr dar con su paradero.

En el operativo participan unidades del Sistema Nacional de Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Servicio Nacional Aeronaval, Policía Nacional y residentes de la comunidad, quienes se han sumado de manera voluntaria a las labores de rastreo. Según informaron las autoridades, se han empleado drones y se han desplegado varios agentes en el área, pero hasta ahora no se han encontrado indicios que permitan ubicar al adulto mayor.

La vocera del Sinaproc explicó que los moradores han brindado apoyo constante durante la búsqueda y recordó que Saavedra padece condición de alzhéimer, lo que ha aumentado la preocupación por su seguridad.

Debido a la enfermedad que padece, los familiares presumen que pudo haberse desorientado y estar expuesto a riesgos como deshidratación y agotamiento físico.⁣

Las autoridades hicieron un llamado a la población a evitar difundir pistas o datos no verificados, ya que en días recientes varios reportes falsos han movilizado innecesariamente a personal de emergencia y vecinos hacia puntos que luego resultaron negativos.

Reiteraron que cualquier información debe ser real, precisa y comunicada directamente a las autoridades para no entorpecer las labores de búsqueda.

Información de Ney Castillo