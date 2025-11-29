Chiquita Panamá continúa proceso de contratación con más de 300 plazas en Bocas del Toro

La empresa prevé retomar las exportaciones de banano en el primer trimestre de 2026.

Bocas del Toro/La empresa bananera Chiquita Panamá inició formalmente la contratación de personal para las distintas fincas ubicadas en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, como parte de su proceso de reactivación productiva en la región. Según informó la compañía, más de 300 personas ya han sido contratadas tras participar en la reciente feria de reclutamiento organizada por el Ministerio de Trabajo.

Un primer grupo de aproximadamente 150 trabajadores ya ingresó a laborar esta semana en la finca de Las Tablas, mientras que el resto se incorporará de manera progresiva durante los próximos días. El proceso continúa activamente en el área de Guabito, donde se selecciona personal para la empresa Guabito Assets.

El vocero de Chiquita Panamá destacó que todas las contrataciones realizadas provienen al 100% de la feria de empleo, subrayando el compromiso de la empresa con la iniciativa del Ministerio de Trabajo.

“A la fecha de hoy… 300 personas contratadas y ya un grupo importante de aproximadamente 150 está laborando”, indicó. También señaló que el proceso avanza empresa por empresa, hasta cumplir con la primera fase de generación de entre 2,500 y 3,000 empleos.

De acuerdo con la compañía, durante la primera semana de enero se espera tener activadas las primeras 3,000 posiciones, para luego continuar con la segunda etapa orientada a labores de cosecha y empaque. La empresa explicó que están incorporando tanto personal con experiencia como trabajadores que buscan su primer empleo, apoyándose en un sistema de mentores para acompañar el entrenamiento inicial.

“Creemos en darle una primera oportunidad a quienes buscan su primer empleo”, sostuvo el vocero.

Chiquita Panamá también informó que proyecta realizar su primera exportación de banano en el primer trimestre de 2026, con la expectativa de reposicionar al país entre los exportadores bananeros de referencia a nivel mundial.

Información de Nixón Miranda

También le puede interesar: