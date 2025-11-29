Agrotiendas del IMA abrirán en horario especial mientras se realizan las Naviferias ¿Cómo será?

Las Naviferias arrancan el próximo 5 de diciembre, en 123 puntos de venta a nivel nacional, tanto en provincias, comarcas y áreas insulares.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó sobre la implementación de horarios especiales en sus tiendas permanentes a nivel nacional. Estos ajustes se deben a la realización de las populares Naviferias, que requieren la movilización de personal, lo que resultará en un equipo reducido para la atención al público en las tiendas fijas.

Las tiendas que abrirán sus puertas lo harán bajo un horario especial y unificado, que será de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

📍 Aperturas del 2 al 5 de diciembre

A continuación, se detalla el calendario de las tiendas que mantendrán operaciones del lunes 2 al jueves 5 de diciembre:

Panamá

Silos Pan de Azúcar y Frigorífico San Antonio: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

Bingos Nacionales: 2, 3 y 5 de diciembre

Panamá Oeste

Merca La Chorrera: 2, 3, 4 y 5 de diciembre

Bocas del Toro

Agencia del IMA: 4 de diciembre

Herrera

Merca Chitré: 5 de diciembre

El resto de las tiendas permanentes del IMA permanecerán cerradas durante el período del 2 al 5 de diciembre. El IMA indicó que el horario de las tiendas correspondientes al siguiente período, del 9 al 12 de diciembre, será anunciado próximamente.

Se exhorta a la población a tomar nota de estos cambios y planificar sus compras en las tiendas habilitadas.

Las agrotiendas del IMA son puntos de venta distribuidos en varias provincias de Panamá que permiten a las familias acceder a productos de la canasta básica con precios accesibles. Entre los artículos que ofrecen se incluyen arroz, pasta, aceite, sal, azúcar, granos, verduras, frutas, pan, pollo, tortilla, plátano, entre otros alimentos de consumo cotidiano.

Estas tiendas se han convertido en una alternativa clave especialmente para hogares de bajos y medianos ingresos, así como para comunidades rurales o de difícil acceso, que habitualmente enfrentan las dificultades del costo elevado de alimentos.

