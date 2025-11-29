Por condiciones adversas, vuelven a cerrar el Parque Volcán Barú y senderos dentro del área protegida

El sendero Los Quetzales fue reabierto ayer viernes 28 de noviembre, pero horas más tarde MiAmbiente procedió a su cierre temporal.

Chiriquí/Un día después de anunciar la reapertura del sendero Los Quetzales, ubicado en el Parque Nacional Volcán Barú, el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) procedió a realizar otro cierre temporal de las áreas protegidas debido a condiciones climáticas adversas que se presentan en esta zona.

La institución informó a los visitantes que se prohibía el acceso de manera temporal al Parque Nacional Volcán Barú y todos los senderos que se encuentran en el lugar, incluido el sendero Los Quetzales, que había sido reabierto horas atrás.

De acuerdo con la institución, la medida atiende a los fuertes vientos que se registran en la cima del volcán Barú, los cuales registran velocidades mayores a 50 km/h, provocando que la temperatura baje aún más.

Además, estas condiciones aumentan el riesgo de caída de árboles, lo que representa un peligro para los visitantes.

"La medida se adopta para proteger la seguridad de residentes y turistas. El sendero reabrirá únicamente cuando las condiciones sean seguras", informó el Ministerio de Ambiente a través de su cuenta de X.

También recordaron que el Instituto de Meteorología e Hidrología mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y actividad eléctrica en casi todo el país, incluidas las tierras altas de la provincia de Chiriquí.

Previamente, el sendero Los Quetzales había sido cerrado debido a la caída de seis árboles, y ayer 28 de noviembre estuvo abierto desde las 5:00 a.m.

