Martínez-Acha responde a Bukele: 'el incidente al que usted hace referencia no involucró a ninguna docente'

El video en cuestión muestra una confrontación entre tres jóvenes: dos vestidas de uniforme y otra aparentemente en civil.

Ciudad de Panamá/Luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reaccionara al video viral que protagonizaron estudiantes del colegio Altos de San Francisco del distrito de La Chorrera y que presuntamente involucraba a una docente, el canciller de la República, Javier Martínez-Acha, respondió al mandatario salvadoreño y aclaró que la situación no involucraba a ninguna docente, como lo señalaba en un mensaje a través de su cuenta de X.

"La verdad es indispensable", subrayó Martínez-Acha, al tiempo que dijo agradecer el interés en la formación de los jóvenes panameños.

"Sin embargo, es importante precisar los hechos para evitar que información inexacta genere conclusiones equivocadas", remarcó el canciller, aclarando que el incidente, que calificó como un "acto bochornoso", "no involucró en ningún momento a un docente".

"Tal como ha sido confirmado por nuestra ministra de Educación, S.E. Lucy Molinar, se trató de un acto aislado y bochornoso protagonizado por tres estudiantes, que ya está siendo atendido por el equipo especializado del Ministerio de Educación de Panamá", precisó el ministro de Relaciones Exteriores.

Continuó agregando que, aunque "compartimos la convicción de que la disciplina, el respeto y la formación en valores son esenciales para el futuro de nuestros países, consideramos fundamental que las opiniones públicas se basen en información verificada".

En el comunicado, Martínez-Acha sugirió a Bukele verificar la información antes de compartirla en redes sociales, señalando que este tipo de acciones genera conclusiones de hechos que no sucedieron como fueron planteados en su cuenta de X.

"Panamá seguirá trabajando con responsabilidad para encauzar situaciones como esta y fortalecer la educación de nuestros jóvenes, al tiempo que confiamos en que nuestras naciones amigas continuarán apoyándose mutuamente desde la verdad y el respeto", subrayó.

¿Qué había dicho Bukele?

Bukele se pronunció este viernes sobre el video viral que circula en redes sociales, donde se observa una pelea entre dos jóvenes que, según versiones preliminares, habrían agredido a una docente en el colegio Altos de San Francisco, ubicado en el distrito de La Chorrera, en Panamá.

El material audiovisual se difundió ampliamente en plataformas digitales y fue replicado por medios alternativos internacionales, lo que llevó el caso hasta la atención del mandatario salvadoreño, quien reaccionó a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

Ninguna sociedad tiene futuro si los estudiantes le faltan el respeto a sus maestros. En El Salvador ya sembramos así en el pasado, y todos vimos la mala cosecha que eso nos trajo. Si queremos un futuro diferente, hay que sembrar diferente, y para eso se necesita disciplina”, escribió Bukele en referencia al hecho.

El video, que ha generado indignación y amplio debate en redes sociales, muestra una confrontación entre dos jóvenes y aparentemente una docente dentro del Colegio Altos de San Francisco, mientras otras personas observan y graban la escena.

Sin embargo, este viernes la Dirección Regional de Educación de Panamá Oeste, del Ministerio de Educación, emitió un comunicado oficial en el que desmiente que el hecho involucrara a personal docente.

De acuerdo con el Meduca, el incidente correspondió a una confrontación entre estudiantes, sin participación de docentes, y de inmediato se activaron los protocolos institucionales de seguridad y convivencia escolar establecidos para este tipo de situaciones.

