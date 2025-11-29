¡Panamá se ilumina! Este 30 de noviembre arranca el Festival Navideño 2025 con encendido simultáneo
La Cinta Costera se iluminará junto a más de 20 parques en los 26 corregimientos del distrito de Panamá.
Ciudad de Panamá/El encendido navideño está a pocas horas de comenzar y varios puntos del distrito brillarán con todo su esplendor. Universos mágicos, mundos jurásicos y decoraciones temáticas transforman la ciudad en un recorrido perfecto para capturar fotos increíbles y pasar momentos en familia inolvidables.
Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo el encendido oficial de la Navidad en distintos puntos del distrito capital, con actividades y alumbrados simultáneos en 26 puntos, que contemplan parques y avenidas.
El acto principal tendrá lugar en la fuente Anayansi de la Cinta Costera, donde se realizará el encendido simultáneo a las 6:00 p.m. en todos los puntos decorados por la Alcaldía de Panamá.
Este año, el Festival Internacional Navideño “City of Stars 2025” contará con múltiples festividades y actividades durante todo el mes de diciembre.
Además, seis parques que permanecerán decorados durante todo un año, y recibirán mantenimiento constante. Las temáticas son:
- Calle Uruguay, Bella Vista: Paseo de las Estrellas
- Plaza Herrera, San Felipe: Nuestro Universo
- Parque Eduardo Vallarino, Betania: Capitales del Mundo
- Parque Norte, Chilibre: Tierra Jurásica
- Parque Villa Catalina, Don Bosco: Mundo Marino
- Parque Rotonda La Siesta, Tocumen: Gamer
Con este encendido simultáneo, la Alcaldía busca impulsar el ambiente festivo, promover el turismo interno y ofrecer espacios seguros y decorados para el disfrute familiar durante toda la temporada navideña.
Los parques y avenidas que podrá visitar para admirar el alumbrado navideño en familia este 2025 son:
- Parque Plaza Herrera de Santa Ana
- Parque de Santa Ana
- Rotonda de Curundú
- Puentes y pendones de la Cinta Costera 1 y 2
- Calle Uruguay en Bella Vista
- Parque Urracá
- Parque La Democracia en San Francisco
- Parque Eduardo Vallarino de Betania
- Isletas de la avenida 12 de Octubre en Pueblo Nuevo
- Calle principal de Kuna Nega, Ancón
- Parque de la vereda afroantillana en Río Abajo
- Parque Amelia Denis de Icaza de El Chorillo
- Parque Porras de Calidonia
- Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz
- Parque Norte de Chilibre
- Junta Comunal de Las Cumbres
- Parque Guarumal de Caimitllo
- Parque Municipal de Alcalde Díaz
- Parque Jesús Buen Pastor en San Martín
- Parque Villa Catalina en Don Bosco
- Parque de Las Madres en Pedregal
- Parque Ciudad Jardín en Mañanitas
- Parque Infantil de Pacora
- Parque Daniela Torrijos de Las Garzas
- Parque Rotonda La Siesta
- Fuente Anayansi de la Cinta Costera
En tanto, el desfile será el 14 de diciembre y arrancará desde las 2:00 p.m., en Calle 50.
