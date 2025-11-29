¡Panamá se ilumina! Este 30 de noviembre arranca el Festival Navideño 2025 con encendido simultáneo

La Cinta Costera se iluminará junto a más de 20 parques en los 26 corregimientos del distrito de Panamá.

Encendido de la Navidad en la Cinta Costera. Archivo 2024 / Alcaldía de Panamá

Ciudad de Panamá/El encendido navideño está a pocas horas de comenzar y varios puntos del distrito brillarán con todo su esplendor. Universos mágicos, mundos jurásicos y decoraciones temáticas transforman la ciudad en un recorrido perfecto para capturar fotos increíbles y pasar momentos en familia inolvidables.

Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo el encendido oficial de la Navidad en distintos puntos del distrito capital, con actividades y alumbrados simultáneos en 26 puntos, que contemplan parques y avenidas.

El acto principal tendrá lugar en la fuente Anayansi de la Cinta Costera, donde se realizará el encendido simultáneo a las 6:00 p.m. en todos los puntos decorados por la Alcaldía de Panamá.

Este año, el Festival Internacional Navideño “City of Stars 2025” contará con múltiples festividades y actividades durante todo el mes de diciembre.

Además, seis parques que permanecerán decorados durante todo un año, y recibirán mantenimiento constante. Las temáticas son:

  • Calle Uruguay, Bella Vista: Paseo de las Estrellas
  • Plaza Herrera, San Felipe: Nuestro Universo
  • Parque Eduardo Vallarino, Betania: Capitales del Mundo
  • Parque Norte, Chilibre: Tierra Jurásica
  • Parque Villa Catalina, Don Bosco: Mundo Marino
  • Parque Rotonda La Siesta, Tocumen: Gamer

Con este encendido simultáneo, la Alcaldía busca impulsar el ambiente festivo, promover el turismo interno y ofrecer espacios seguros y decorados para el disfrute familiar durante toda la temporada navideña.

Los parques y avenidas que podrá visitar para admirar el alumbrado navideño en familia este 2025 son:

  1. Parque Plaza Herrera de Santa Ana
  2. Parque de Santa Ana
  3. Rotonda de Curundú
  4. Puentes y pendones de la Cinta Costera 1 y 2
  5. Calle Uruguay en Bella Vista
  6. Parque Urracá
  7. Parque La Democracia en San Francisco
  8. Parque Eduardo Vallarino de Betania
  9. Isletas de la avenida 12 de Octubre en Pueblo Nuevo
  10. Calle principal de Kuna Nega, Ancón
  11. Parque de la vereda afroantillana en Río Abajo
  12. Parque Amelia Denis de Icaza de El Chorillo
  13. Parque Porras de Calidonia
  14. Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz
  15. Parque Norte de Chilibre
  16. Junta Comunal de Las Cumbres
  17. Parque Guarumal de Caimitllo
  18. Parque Municipal de Alcalde Díaz
  19. Parque Jesús Buen Pastor en San Martín
  20. Parque Villa Catalina en Don Bosco
  21. Parque de Las Madres en Pedregal
  22. Parque Ciudad Jardín en Mañanitas
  23. Parque Infantil de Pacora
  24. Parque Daniela Torrijos de Las Garzas
  25. Parque Rotonda La Siesta
  26. Fuente Anayansi de la Cinta Costera

En tanto, el desfile será el 14 de diciembre y arrancará desde las 2:00 p.m., en Calle 50.

