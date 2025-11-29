¡Panamá se ilumina! Este 30 de noviembre arranca el Festival Navideño 2025 con encendido simultáneo

La Cinta Costera se iluminará junto a más de 20 parques en los 26 corregimientos del distrito de Panamá.

Ciudad de Panamá/El encendido navideño está a pocas horas de comenzar y varios puntos del distrito brillarán con todo su esplendor. Universos mágicos, mundos jurásicos y decoraciones temáticas transforman la ciudad en un recorrido perfecto para capturar fotos increíbles y pasar momentos en familia inolvidables.

Este domingo 30 de noviembre se llevará a cabo el encendido oficial de la Navidad en distintos puntos del distrito capital, con actividades y alumbrados simultáneos en 26 puntos, que contemplan parques y avenidas.

El acto principal tendrá lugar en la fuente Anayansi de la Cinta Costera, donde se realizará el encendido simultáneo a las 6:00 p.m. en todos los puntos decorados por la Alcaldía de Panamá.

Este año, el Festival Internacional Navideño “City of Stars 2025” contará con múltiples festividades y actividades durante todo el mes de diciembre.

Además, seis parques que permanecerán decorados durante todo un año, y recibirán mantenimiento constante. Las temáticas son:

Calle Uruguay, Bella Vista: Paseo de las Estrellas

Paseo de las Estrellas Plaza Herrera, San Felipe: Nuestro Universo

Nuestro Universo Parque Eduardo Vallarino, Betania: Capitales del Mundo

Capitales del Mundo Parque Norte, Chilibre: Tierra Jurásica

Tierra Jurásica Parque Villa Catalina, Don Bosco: Mundo Marino

Mundo Marino Parque Rotonda La Siesta, Tocumen: Gamer

Con este encendido simultáneo, la Alcaldía busca impulsar el ambiente festivo, promover el turismo interno y ofrecer espacios seguros y decorados para el disfrute familiar durante toda la temporada navideña.

Los parques y avenidas que podrá visitar para admirar el alumbrado navideño en familia este 2025 son:

Parque Plaza Herrera de Santa Ana Parque de Santa Ana Rotonda de Curundú Puentes y pendones de la Cinta Costera 1 y 2 Calle Uruguay en Bella Vista Parque Urracá Parque La Democracia en San Francisco Parque Eduardo Vallarino de Betania Isletas de la avenida 12 de Octubre en Pueblo Nuevo Calle principal de Kuna Nega, Ancón Parque de la vereda afroantillana en Río Abajo Parque Amelia Denis de Icaza de El Chorillo Parque Porras de Calidonia Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz Parque Norte de Chilibre Junta Comunal de Las Cumbres Parque Guarumal de Caimitllo Parque Municipal de Alcalde Díaz Parque Jesús Buen Pastor en San Martín Parque Villa Catalina en Don Bosco Parque de Las Madres en Pedregal Parque Ciudad Jardín en Mañanitas Parque Infantil de Pacora Parque Daniela Torrijos de Las Garzas Parque Rotonda La Siesta Fuente Anayansi de la Cinta Costera

En tanto, el desfile será el 14 de diciembre y arrancará desde las 2:00 p.m., en Calle 50.

