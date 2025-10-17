Desfile de Navidad Panamá 2025: Inversión podría superar los $6 millones con aportes de la empresa privada

La Alcaldía de Panamá confirma que el 100% del desfile será financiado por empresas privadas, mientras el municipio destinará 2.8 millones para la iluminación de parques y espacios públicos.

La magia de la Navidad volverá a las calles de la ciudad de Panamá con el Desfile de Navidad 2025, un evento que forma parte del Festival Internacional Navideño “City of Stars”, impulsado por la Alcaldía de Panamá en alianza con el sector privado.

De acuerdo con Ricardo Araúz, del Servicio de Administración de la Alcaldía de Panamá, la inversión que realizará el municipio será de $2.8 millones que serán destinados para el alumbrado de los parques, que permanecerán así durante todo el 2026 como parte de las atracciones para la familia y los turistas; pero además, se estima que el desfile cueste cerca de $5 millones; sin embargo, esto será costeado por la empresa privada, que será quien aporte las carrozas, invite a las bandas escolares a nivel nacional y los inmobiliarios que se necesiten.

En total, el festival navideño podría estar superando 6 millones de dólares.

Empresas financiarán carrozas, bandas y actividades sociales

La Alcaldía de Panamá informó que más de 20 empresas ya confirmaron su participación con carrozas temáticas, mientras que otras 50 compañías se sumarán a distintas actividades complementarias como la Villa Navideña en la Cinta Costera, presentaciones artísticas y shows en parques iluminados.

Cada empresa no solo patrocinará su carroza, sino que también apadrinará bandas musicales provenientes de diferentes provincias del país. Los patrocinadores cubrirán los gastos de transporte, alimentación y uniformes de los músicos.

Además, como parte del compromiso social del festival, cada marca deberá realizar una inversión comunitaria, apoyando a fundaciones o proyectos dedicados a la niñez y la adolescencia. Esta medida busca conectar más a las empresas con la comunidad durante la temporada navideña.

Aporte municipal: 2.8 millones para iluminación permanente

Araúz destacó que la inversión directa de la Alcaldía se concentrará en la iluminación navideña de la ciudad, con un presupuesto de 2.8 millones de dólares, cifra inferior a la de años anteriores.

El proyecto incluye la instalación de luces y estructuras temáticas en seis parques principales de Panamá Norte, Centro y Este, que permanecerán iluminados de forma permanente durante todo el año 2026.

Queremos dejarle a la ciudad espacios interactivos y educativos donde las familias y los turistas puedan tomarse fotografías y disfrutar de actividades durante todo el año”, explicó la administración municipal.

Como el año pasado, el desfile nuevamente se realizará en la Calle 50. Araúz indicó que también buscan que la ruta sea embellecida por las marcas participantes, con graderías, pantallas, luminarias y efectos especiales financiados por el sector privado.

Las empresas que no cuenten con carroza también colaborarán con infraestructura como plantas eléctricas, luces o graderías, contribuyendo así a la producción general del evento.

Impacto económico y turístico

El Festival Internacional Navideño de Panamá busca consolidar a la capital como un destino turístico navideño, atrayendo visitantes nacionales e internacionales. El año pasado, el desfile generó una importante reactivación económica en hoteles, restaurantes, microempresas y comercios ubicados a lo largo de la ruta.

Este año, la Alcaldía espera superar esas cifras con actividades paralelas, conciertos y ferias. Más de 5,000 funcionarios de distintas instituciones, incluyendo la Policía Nacional, Senafron y la Autoridad de Tránsito, integrarán el Comité de Seguridad y Emergencias para garantizar el orden durante todos los eventos.

Un festival para toda la familia

Además del desfile, la Alcaldía organiza un concurso de barrios iluminados, colectas de juguetes y fiestas navideñas que beneficiarán a más de 10,000 niños en distintos sectores del distrito.

“El año pasado logramos llegar a 5,000 niños; este año duplicaremos ese esfuerzo. Queremos que todos los panameños sientan el espíritu de la Navidad”, señaló la entidad.

Araúz agregó que dentro del festival habrá una carrera-caminata pet friendly con la que buscan que las personas participen con sus mascotas y atuendos navideños.