'Stranger Things 5' hizo caída global de Netflix: temporada final inicia con récord de demanda

El regreso de la serie no solo paralizó a los fanáticos: también puso a prueba la infraestructura de la plataforma.

Los primeros cuatro episodios de la quinta y última temporada, estrenados el 26 de noviembre a las 8 p. m. ET, generaron un pico de audiencia tan intenso que la plataforma sufrió una caída global durante varios minutos. El incidente, aunque breve, dejó en evidencia el enorme nivel de expectativa acumulado desde el cierre de la cuarta entrega en 2022.

Apenas liberados los episodios iniciales, miles de usuarios comenzaron a reportar problemas en redes sociales. En X, varios internautas compartieron capturas de pantalla mostrando el mensaje de “error de conexión”, indicando que la aplicación se congelaba o los expulsaba de su sesión. Las reacciones no tardaron en viralizarse: “Netflix, arregla tu servicio, hermano. He esperado por tres años”, escribió un usuario que llevaba horas contando los minutos para el estreno. Otro reclamó: “Netflix, haz algo, quiero ver la temporada”.

La ola de reportes fue confirmada por los datos de Downdetector. Según cifras citadas por The Guardian, solo en Estados Unidos se registraron más de 14.000 fallas, mientras que en India los reportes alcanzaron alrededor de 200 durante los minutos más críticos. La congestión coincidió exactamente con la activación de los primeros episodios de la temporada final.

En medio de la viralización del caos, un representante de Netflix explicó a PEOPLE que los problemas “afectaron brevemente a algunos usuarios al transmitir en dispositivos de TV, pero el servicio se recuperó para todas las cuentas dentro de cinco minutos”. Aunque la caída fue temporal, se convirtió en tendencia global y alimentó el entusiasmo por el estreno.

Lo curioso es que, horas antes del lanzamiento, Ross Duffer, cocreador de la serie junto a su hermano Matt, había adelantado a través de Instagram que la plataforma había aumentado su ancho de banda en un 30% para evitar justo este tipo de colapso. La medida buscaba blindar el estreno frente a saturaciones similares a las que Netflix experimentó durante la pelea Mike Tyson vs. Jake Paul y el especial en vivo de Love Is Blind en 2024. Sin embargo, la ironía fue inevitable: a pesar de la expansión técnica, el sistema volvió a caer exactamente cuando el público entró en masa a reproducir los episodios.

La quinta temporada llega tres años después de la anterior y sitúa su trama en otoño de 1987, un salto temporal más corto de lo que anticipaban los seguidores. La historia arranca con Hawkins en cuarentena militar, mientras el grupo de protagonistas intenta frenar definitivamente a Vecna y cerrar el portal que conecta con el Upside Down.

Los primeros capítulos presentan tensiones entre Dustin y Steve, introducen a Holly Wheeler, interpretada ahora por Nell Fisher, como figura clave en la trama, y muestran a Eleven escondida mientras perfecciona sus poderes para el enfrentamiento final. Los creadores advirtieron que esta entrega incluye “la muerte más violenta de toda la serie”, elevando las expectativas y la intensidad narrativa.

Netflix decidió dividir la temporada final en tres volúmenes, sumando un total de ocho episodios.

Volumen 1 (episodios 1–4): estrenado el 26 de noviembre

Volumen 2 (episodios 5–7): se lanzará el 25 de diciembre

Volumen 3: episodio final, “The Rightside Up”, llegará el 31 de diciembre, con opción de verse en cines de Estados Unidos

Incluso antes de su regreso, Stranger Things ya estaba haciendo historia. Según Variety, las cuatro temporadas previas ingresaron simultáneamente al Top 10 global de Netflix, un logro nunca antes alcanzado por otra producción de la plataforma. En la semana del 17 al 23 de noviembre, la temporada 1 acumuló 4.1 millones de views, mientras que la temporada 4 sumó 3.3 millones, reforzando la magnitud del fenómeno.

Con este impulso y una expectativa contenida durante más de tres años, analistas proyectan que la quinta temporada podría romper todos los récords de visualización y convertirse en el título más visto en la historia del servicio.

La caída global de Netflix, aunque efímera, fue la primera señal clara de lo que se avecina: un cierre de saga capaz de mover audiencias de escala masiva y de redefinir los límites del streaming.