José Luis Rodríguez ‘El Puma’ denuncia humillación en vuelo de American Airlines

La controversia alrededor del conocido mundialmente como El Puma, estalló tras la difusión de un video que registró el momento en que fue expulsado de un avión antes del despegue.

El incidente, ocurrido el martes 25 de noviembre en un vuelo que partía desde Ecuador hacia Estados Unidos, generó una ola de reacciones en redes sociales y abrió un fuerte debate sobre el trato a los pasajeros, especialmente cuando se trata de figuras públicas o personas con necesidades especiales.

El altercado se hizo viral cuando empezaron a circular imágenes del cantante venezolano grabando con su celular mientras el jefe de la tripulación, visiblemente alterado, le ordenaba abandonar la aeronave. En uno de los fragmentos más comentados del clip, se escucha al comandante exclamar con firmeza: “¡Desembarque de mi avión ahorita!”.

La escena dejó perplejos a varios pasajeros, que observaron cómo el artista debía tomar sus pertenencias y retirarse bajo presión.

Horas después, Rodríguez decidió romper el silencio y ofreció su versión de los hechos mediante un video comunicado difundido en sus redes sociales. Desde allí relató el desconcierto y malestar que vivió en pleno abordaje. “Me ha sucedido algo que jamás en la vida pensé que me iba a suceder”, expresó, asegurando que nunca imaginó experimentar una situación tan humillante en una aerolínea en la que ha viajado durante décadas.

Según explicó el intérprete de Yo quiero ser tu amor, el conflicto comenzó cuando solicitó a la tripulación mantener consigo una bolsa que contenía su medicación. Su intención era poder acceder de inmediato a ella en caso de sentirse mal durante el vuelo. Sin embargo, la respuesta del personal fue negativa, lo que generó su inconformidad. Rodríguez admitió que, ante la insistencia del equipo, utilizó la palabra “pendejada”, aunque aclaró que no hubo ningún comportamiento agresivo que justificara una expulsión.

En su video, el cantante insistió en que la reacción del personal fue completamente desproporcionada. “Me sentí humillado, me sacaron como un delincuente”, afirmó con evidente indignación. También destacó que su trayectoria y comportamiento público siempre han sido transparentes: “La gente me conoce, sabe quién soy. Soy un libro abierto y espero una disculpa de American Airlines, y que esto no vuelva a pasar”.

El mensaje provocó un inmediato respaldo por parte de sus seguidores, artistas y figuras públicas. Los comentarios de solidaridad no tardaron en llegar, pero uno llamó especialmente la atención: el de su hija, Liliana Rodríguez, quien reaccionó con sorpresa y preocupación al ver el video. Desde su cuenta, escribió: “PUMA, ¿Qué haces viajando solo y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?”.

Sus palabras reflejaron no solo angustia por lo ocurrido, sino también un llamado de atención respecto a la manera en que su padre realiza sus viajes.

El episodio ha escalado rápidamente a un tema de discusión internacional, tanto por el trato que recibió el artista como por las implicaciones que podría tener para la aerolínea. Expertos en atención al pasajero han señalado que, aunque las tripulaciones tienen autoridad para actuar ante situaciones que consideren riesgosas, los procedimientos deben ser proporcionados, justificables y respetuosos, especialmente cuando no existe una amenaza real.

Por el momento, American Airlines no ha emitido una declaración pública respondiendo a la denuncia del cantante. No obstante, los seguidores de El Puma continúan exigiendo explicaciones y una disculpa formal, mientras el artista insiste en que su única intención era velar por su salud durante el vuelo.

Lo ocurrido reaviva el debate sobre los límites de la autoridad aérea, el trato al pasajero y las responsabilidades de las aerolíneas en situaciones donde confluyen salud, seguridad y derechos fundamentales.