MTV se despide de la música en televisión: el cierre marca el final de una era cultural

El cierre de los canales musicales no ha sido la única medida drástica adoptada en 2025. En febrero, MTV anunció la cancelación de ceremonias históricas como los MTV Europe Music Awards y los Premios MIAW de MTV Latinoamérica.

Durante más de cuatro décadas, el canal fue sinónimo de música, juventud y vanguardia cultural.

Sin embargo, ese capítulo histórico entra oficialmente en su fase final. Desde este 31 de diciembre, la cadena comenzará a cerrar gran parte de sus últimos canales dedicados exclusivamente a la emisión de videos musicales las 24 horas, una decisión que simboliza el adiós definitivo a un modelo que transformó la industria musical y la cultura pop global.

El anuncio, realizado de manera oficial en octubre de 2025, confirma un cierre de alcance internacional que afectará primero a las señales de Reino Unido e Irlanda, para luego extenderse a Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil. Con ello, desaparecerán algunas de las marcas más representativas de la televisión musical contemporánea.

Los canales que dejarán de emitir son MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios que, pese a la caída sostenida de audiencia, aún conservaban la esencia original del canal: la programación continua de videoclips sin intermediación algorítmica.

De acuerdo con el medio especializado Consequence, el cierre de MTV Music estuvo cargado de un fuerte componente simbólico. La señal se despidió transmitiendo “Video Killed the Radio Star”, de The Buggles, el mismo videoclip que inauguró la señal de MTV en Estados Unidos en 1981, marcando el inicio de una revolución audiovisual que redefinió el vínculo entre música e imagen.

Aunque estos cierres suponen un golpe emocional para varias generaciones, MTV no desaparecerá de la televisión. Los canales principales de la marca continuarán al aire en los distintos mercados internacionales, replicando el modelo que se consolidó hace años en Estados Unidos. No obstante, esa MTV dista mucho de la que impulsó carreras musicales y dictó tendencias globales: hoy su programación se centra casi exclusivamente en reality shows y formatos de entretenimiento, con los videos musicales relegados a un papel marginal.

Durante su época dorada, MTV convirtió el videoclip en una forma de arte y catapultó a artistas al estatus de íconos globales. Sin embargo, el avance de la tecnología digital modificó radicalmente los hábitos de consumo. Plataformas como YouTube, Spotify y TikTok desplazaron a la televisión como principal vía de descubrimiento musical, ofreciendo acceso inmediato y personalizado.

Ese cambio se reflejó incluso antes del cierre actual. En 2011, el canal principal de MTV dejó de emitir videoclips de forma regular y trasladó ese contenido a señales secundarias. El público ya no necesitaba esperar a una programación fija: ahora elige qué ver, cuándo y cuántas veces.

Te puede interesar: Michael J. Fox regresa a la actuación con un emotivo cameo en la temporada 3 de Shrinking

Te puede interesar: Britney Spears lanza una carta navideña cargada de ironía tras ver a su familia reunida sin ella

La decisión de cerrar estos canales se enmarca además en un proceso más amplio de reestructuración financiera. Paramount Skydance atraviesa una etapa de reducción de costos tras la fusión concretada a comienzos de este año, una operación exitosa en términos corporativos, pero polémica por sus consecuencias internas. En ese contexto, los canales considerados menos rentables fueron los primeros en ser eliminados.

Según distintos reportes, el director ejecutivo David Ellison mantiene interés en revitalizar MTV y otras señales del grupo, aunque aún no existe un plan definido. En septiembre, The Wall Street Journal reveló que Ellison recibió propuestas para el futuro de MTV por parte de figuras clave de la industria musical como Irving Azoff y Lucian Grainge, además de varios artistas reconocidos.

Entre las ideas planteadas figura una reconversión profunda: transformar MTV en un servicio de streaming musical, capaz de competir directamente con plataformas dominantes como Spotify o YouTube.

El cierre de los canales musicales no ha sido la única medida drástica adoptada en 2025. En febrero, MTV anunció la cancelación de ceremonias históricas como los MTV Europe Music Awards y los Premios MIAW de MTV Latinoamérica, antes conocidos como Premios Millennial. Decisiones que refuerzan la percepción de que la compañía está dispuesta a sacrificar símbolos históricos en nombre de la sostenibilidad económica.

Con este movimiento, MTV no solo apaga señales: cierra definitivamente una era que definió cómo el mundo vio, escuchó y entendió la música.