Fátima Bosch denuncia amenazas tras coronarse Miss Universo 2025

Ante la gravedad de la situación, la reina decidió alzar la voz y exponer públicamente las amenazas que ha recibido desde que ganó el certamen.

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 no solo marcó un momento histórico para su país, sino que también desató una fuerte oleada de ataques, acusaciones y mensajes de odio que han puesto en evidencia la magnitud de la violencia digital que enfrentan las mujeres, incluso en los espacios más visibles.

Bosch compartió en sus redes sociales una serie de mensajes privados que la han impactado por su crueldad. “Estos son algunos de los mensajes que he recibido estos últimos días. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba”, expresó, dejando claro que, aunque el hostigamiento es doloroso, no está dispuesta a dejarse vencer.

Te puede interesar: Cardi B | Así convirtió el cordón umbilical de su bebé en una joya bañada en oro

La Miss Universo fue enfática al señalar que muchas personas, especialmente mujeres jóvenes, sí pueden ver afectada su estabilidad emocional ante agresiones de este tipo. “Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional”, advirtió, evidenciando el impacto silencioso de la violencia digital.

En un mensaje de enorme fuerza y claridad, Bosch explicó que su intención al pronunciarse trasciende su papel como figura pública: “Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”.

La reina reveló que los ataques no han sido aislados ni simples críticas: “En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama”. A pesar de ello, reafirmó que su fortaleza sigue intacta. “Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”.

Uno de los mensajes más contundentes de Bosch estuvo dirigido a quienes trivializan el impacto de la violencia no física. “Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, en odio digital, en burlas, en campañas para destruir nuestra dignidad”, afirmó. Y agregó con firmeza: “Pero hoy estoy aquí para decir algo con absoluta claridad: ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito”.

Te puede interesar: Lenny Kravitz sufre doloroso incidente: una fan le arrancó cuatro rastas durante su show

Bosch también envió un mensaje de resiliencia y sororidad: “Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”. A quienes han intentado desacreditarla, fue categórica: “A quienes me han atacado e inventado calumnias, les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos aquí para transformar el mundo”.

En su compromiso con quienes viven cualquier forma de violencia, dejó una promesa clara: “A las mujeres que han sufrido violencia en cualquiera de sus formas, les prometo algo: no me voy a quedar callada. Voy a usar esta plataforma para visibilizar, no están solas”.

Bosch cerró su mensaje agradeciendo el apoyo recibido y reafirmando su propósito: “GRACIAS. Su luz me sostiene, su confianza me impulsa, su cariño me recuerda que no estoy sola… Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor”.

Finalmente, dejó claro que su lucha apenas comienza: “Mi voz no se apaga. Porque mi luz como la de TODAS, nació para iluminar, no para esconderse. Hay mucho trabajo por hacer, y mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien”.