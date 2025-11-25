Cardi B | Así convirtió el cordón umbilical de su bebé en una joya bañada en oro

La llegada del cuarto hijo de la artista, el primero que tiene con su pareja, el jugador de la NFL Stefon Diggs, no solo generó emoción entre sus seguidores, sino también un gesto inesperado que ya está dando la vuelta al mundo.

La rapera decidió transformar parte del cordón umbilical de su bebé en una pieza bañada en cromo dorado.

El inusual recuerdo fue realizado por Mommy Made Encapsulation, una compañía especializada en preservar elementos del posparto. En su cuenta oficial de Instagram, la empresa publicó un video detallando el proceso artesanal. Según explican, el servicio conocido como “Recuerdo del cordón umbilical” consiste en deshidratar la pieza y moldearla en forma de corazón antes de sumergirla en un baño de cromo dorado. El costo del servicio es de 50 dólares, y forma parte de un catálogo de productos pensados para madres que desean conservar un símbolo tangible del nacimiento.

La compañía también ofrece opciones más amplias, como la popular “Encapsulación de Placenta”, un procedimiento valorado en 500 dólares, que convierte la placenta en cápsulas que, según sus clientes, ayudan a mejorar la recuperación posparto. Además, Cardi B solicitó un “placenta print”, una impresión artística de la placenta que muchas madres eligen como recuerdo visual.

En la publicación compartida por Mommy Made Encapsulation, la empresa expresó su emoción por trabajar nuevamente con la artista. El mensaje incluye una de las citas más comentadas del video: “El cordón umbilical es la primera conexión entre una madre y su bebé, la línea de vida que los nutrió, protegió y llevó a través de cada momento del embarazo. Crear este recuerdo es siempre un honor, pero hacerlo por Cardi y su dulce bebé otra vez significa mucho para nosotros”.

El gesto de Cardi llega poco después de haber mostrado al mundo las primeras imágenes de su recién nacido en una serie de fotografías publicadas el 19 de noviembre. Aunque el nombre del bebé aún no ha sido revelado, las fotos fueron suficientes para desatar una ola de ternura entre sus seguidores.

En una de las imágenes, Cardi aparece abrazando al pequeño en una habitación infantil iluminada suavemente. El bebé, profundamente dormido, lleva un gorro y un mameluco de los New England Patriots, un detalle que muchos interpretaron como un homenaje directo a Stefon Diggs, receptor abierto del equipo.

La publicación incluyó también una íntima foto familiar tomada en la sala del hospital tras el nacimiento. Aunque el rostro del bebé aparece difuminado, la emoción de los padres es evidente. Otra imagen mostró un primer plano del recién nacido luciendo su atuendo deportivo. En el pie de foto, la rapera escribió simplemente “11/4”, revelando la fecha de nacimiento.

El embarazo de Cardi B se hizo público el 17 de septiembre, cuando lo anunció durante una entrevista en CBS Mornings. Allí confirmó: “Estoy teniendo un bebé con mi novio, Stefon Diggs. Estoy emocionada”.

La relación entre la rapera y el jugador de la NFL se mantuvo en un perfil bajo durante meses. Aunque comenzaron a ser vinculados en octubre de 2024, no fue hasta mayo de 2025 cuando hicieron su primera aparición pública juntos, durante un partido de los Boston Celtics contra los New York Knicks en el Madison Square Garden. Su decisión de mantener la relación en privado fue estratégica. Como explicó Cardi: “Solo quería decirlo a mi tiempo, en mis propios términos. Quería cerrar algunos acuerdos primero y asegurarme de que mi bebé estuviera sano”.

Este nuevo hijo es el primero que la rapera comparte con Diggs. Cardi B ya es madre de Kulture, Blossom y Wave, mientras que Stefon Diggs tiene dos hijas. Nova y Charliee, fruto de relaciones anteriores.