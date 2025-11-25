Lenny Kravitz sufre doloroso incidente: una fan le arrancó cuatro rastas durante su show

La gira “Blue Electric Light” del artista continúa dejando momentos memorables y otros inesperados.

El legendario músico de 61 años vivió un episodio tan insólito como doloroso durante su presentación del 21 de noviembre en Brisbane, Australia, cuando una fan emocionada le arrancó varias rastas mientras cantaba entre el público.

El propio artista relató lo ocurrido a través de un video compartido en sus historias de Instagram minutos después del concierto, aún incrédulo por la agresividad del jalón.

“Brisbane, eso fue una locura. Eso fue una locura”, comenzó diciendo con una mezcla de humor y sorpresa. El incidente, explicó, sucedió durante uno de los momentos más especiales de sus shows: el ritual en el que baja del escenario para interpretar “Let Love Rule” rodeado por sus seguidores. Esa cercanía con el público es una tradición que el artista mantiene desde hace décadas.

Pero esta vez, la experiencia terminó con un susto. Kravitz detalló que una joven lo tomó por detrás con demasiada fuerza: “Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas de la parte de atrás de la cabeza. ¿Saben qué tan fuerte se tiene que jalar para arrancarlas de mi cabeza? Maldita sea, nena”, contó entre risas nerviosas.

El golpe fue tan inesperado que incluso su equipo quedó sorprendido. Sin embargo, el intérprete de “Fly Away” dejó claro que este episodio no lo alejará de sus fans ni cambiará la esencia de sus conciertos.

“No voy a dejar de salir durante ‘Let Love Rule’, porque eso es lo que hacemos. Ese es nuestro momento juntos”, aseguró, ratificando que la conexión con su público sigue siendo una prioridad absoluta en cada fecha.

Minutos antes del concierto, el músico había publicado un mensaje destacando lo revitalizante que ha sido para él recorrer Australia y Nueva Zelanda durante esta etapa del tour.

“Llegar por primera vez a Nueva Zelanda y regresar a Australia después de tantos años le está dando a mi alma la energía más hermosa”, escribió. “Son increíbles. Gracias por compartir esto conmigo. ¡Sigamos adelante!”, añadió.

El show de Brisbane forma parte del tramo oceánico de su gira global para promocionar su duodécimo álbum de estudio, “Blue Electric Light”, lanzado en 2024. En las últimas semanas, Kravitz se ha presentado con entradas agotadas en varias ciudades, consolidando su poder de convocatoria incluso después de más de tres décadas de carrera.

Tras el incidente, el calendario del músico sigue sin cambios. Kravitz se presentará en Melbourne el 25 de noviembre, seguido por conciertos en Mildura y Adelaida, donde cerrará oficialmente sus actividades en 2025.

La gira se reanudará en marzo de 2026, comenzando con una fecha en la Ciudad de México el 14 de marzo, uno de los destinos donde el artista siempre ha recibido un apoyo masivo.

Entre los grandes hitos del tour estuvo su residencia de cinco noches en Las Vegas, un momento que el propio Kravitz describió como profundamente significativo. En una conversación con PEOPLE, reflexionó sobre lo que representó actuar en la ciudad del entretenimiento:

“Soy un estudiante de la música, de su historia y del espectáculo, y Las Vegas es legendaria”, afirmó. Aunque reconoció que la dinámica de la ciudad ha cambiado con el tiempo, subrayó la importancia de haber formado parte de un escenario tan emblemático.

“Ser parte de eso y poder decir: ‘Oye, toqué en Vegas. Hice una residencia en Vegas’. Es genial”, comentó.