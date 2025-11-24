Maite Perroni enfrenta la violencia digital por su peso con tremendo mensaje

Una de las actrices y cantantes mexicanas más queridas de la última década, volvió a ser tendencia esta semana.

No por un lanzamiento musical ni por un nuevo proyecto en televisión, sino por la ola de comentarios malintencionados que recibió en redes sociales sobre su peso tras aparecer en un evento público.

Lejos de guardar silencio, la protagonista de Rebelde y Cuidado con el ángel publicó un video con un mensaje profundo, reflexivo y frontal sobre la presión estética, la violencia digital y la importancia del amor propio. Su respuesta rápidamente se volvió viral.

Con serenidad, Perroni inició su mensaje cuestionando la atención desproporcionada que algunas personas han puesto en su apariencia física: “Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”.

La actriz explicó que mientras algunos usuarios analizan su cuerpo como si evaluaran “un informe financiero”, ella está enfocada en su vida real: “La verdad me río porque mientras algunas personas están muy ocupadas analizando mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real. Naturalmente no estoy pensando en esto”.

En su reflexión, Perroni compartió las alternativas que consideró antes de decidir cómo reaccionar a los ataques: “Una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme supermal por toda la violencia digital, la segunda es no decir nada y no hacer nada para no hacer ese tema más grande y tres abrir una conversación, una conversación que va más allá de mí”.

Finalmente, eligió la tercera opción: utilizar su plataforma para abrir un diálogo necesario sobre la presión estética que enfrentan especialmente las mujeres en la industria del entretenimiento.

Perroni profundizó sobre el impacto que tienen los estereotipos en la autoestima, recordando que la lucha con la imagen corporal es universal: “Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula, hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad.”

Después agregó una de las frases más poderosas de su mensaje: “Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente, nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadores, suficientemente flacas, como si de eso dependiera nuestro valor”.

La artista invitó a sus seguidores a reconocer que el verdadero poder está en aceptar cada etapa de la vida y abrazar los procesos personales con amor.

La mexicana también compartió cómo ha aprendido a relacionarse con su cuerpo desde la gratitud: “Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo tiene una historia que contar y no somos perfectos, vamos cambiando y vamos envejeciendo”.

Con sinceridad añadió: “Yo, por eso hoy, decidí abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí, por darme la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva, y eso me hace hoy sentirme mucho más real y más feliz”.

Para cerrar su mensaje, Perroni lanzó una reflexión final que muchos ya destacan como una lección necesaria en tiempos de sobreexposición digital: “Nunca permitas que la opinión de los demás defina su valor. Mientras tanto yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos, viviendo mi vida con mucho amor y reconocimiento”.

Con este poderoso comunicado, Maite Perroni no solo responde a las críticas, sino que transforma un ataque en una conversación urgente sobre autocuidado, aceptación y empatía en la era digital.