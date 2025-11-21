Gemelas planearon morir juntas a través de un procedimiento asistido. Estos son los detalles

Dos días después de confirmarse su fallecimiento, nuevas revelaciones permiten entender el complejo proceso legal, económico y emocional que rodeó su decisión final. Las gemelas, de 89 años, murieron mediante un procedimiento asistido (suicidio asistido) en su casa de Grünwald, Alemania, tras pagar una suma considerable para llevar a cabo el procedimiento a través de la German Society for Humane Dying (DGHS).

Según informó TMZ el 20 de noviembre, la DGHS, una organización que acompaña decisiones de fin de vida bajo estrictos protocolos, aplicó el costo estándar: “El costo habitual para un suicidio asistido es de 4000 euros por persona, o 6000 euros para dos personas juntas”, explicó la portavoz Wega Wetzel. La cifra conjunta, que ronda los 7000 dólares, incluye honorarios médicos, asesoría legal y supervisión del procedimiento en todas sus etapas.

Wetzel añadió que las hermanas habían tomado esta decisión con mucha anticipación: “Las gemelas se acercaron a la DGHS más de un año atrás porque querían terminar sus vidas con dignidad el mismo día, juntas”. Para acceder al proceso, debieron cumplir los requisitos de la organización, entre ellos ser miembros por al menos seis meses, presentar una solicitud formal y asistir a múltiples reuniones con médicos, abogados y, en algunos casos, familiares. Solo tras completar estos pasos se les otorgó autorización.

El procedimiento final se llevó a cabo en la residencia que ambas compartían. De acuerdo con Wetzel, “un médico llevó al domicilio una infusión, una sobredosis de anestésico e insertó la aguja de infusión en el paciente. Los pacientes deben abrir la infusión por sí mismos”. Tras la muerte, la DGHS notificó a la policía, como lo exige la ley alemana.

La organización aseguró que la decisión de Alice y Ellen fue completamente racional y no estuvo motivada por ningún trastorno emocional. “Su deseo había sido meditado cuidadosamente, por mucho tiempo y libre de algún problema psiquiátrico”, enfatizó Wetzel en declaraciones a CNN.

La voluntad de partir juntas no era nueva en su historia. A lo largo de los años, las Kessler habían expresado públicamente su deseo de no separarse jamás. “La idea de que una de nosotras se vaya primero es muy difícil de soportar”, dijeron al Corriere della Sera. Su vida lo demostraba: vivían en apartamentos espejos conectados entre sí, almorzaban juntas todos los días y tomaban casi todas sus decisiones en conjunto. Incluso su último deseo estaba unido: querían descansar en la misma urna, junto a su madre Elsa y su perro Yello.

La trayectoria de las gemelas fue tan extraordinaria como su vínculo. Nacidas en 1936 en un pueblo que hoy pertenece a Grimma, en Sajonia, iniciaron su vida artística en el ballet clásico. En 1952 huyeron de Alemania del Este para perseguir una carrera en la danza, decisión que marcó el inicio de una ascensión meteórica. Debutaron en el Lido de París, representaron a Alemania en Eurovisión 1959 y trabajaron con figuras legendarias como Fred Astaire, Elvis Presley, Frank Sinatra, Dean Martin y Rock Hudson.

Su influencia también se sintió con fuerza en Italia, donde rompieron esquemas al convertirse en las primeras showgirls en la televisión nacional. Su fama alcanzó un punto icónico cuando posaron para Playboy Italia en 1976, edición que, según Eurovision, se agotó en solo tres horas. Décadas después, continuaron activas en teatro y televisión, protagonizando un musical entre 2015 y 2016 en Berlín, Múnich y Viena.

Tras su fallecimiento, homenajes desde distintos países resaltaron su legado. The Ed Sullivan Show escribió que eran “estrellas deslumbrantes, verdaderas leyendas, y hermanas cuya gracia, encanto y magia brillarán para siempre”. Radio Monte Carlo también se sumó, señalando: “Alice y Ellen Kessler se fueron juntas, tal como vivieron: inseparables y un símbolo absoluto del espectáculo europeo”.