Actor de 'La Ley y el Orden' evita intento de secuestro y salva a una joven de 19 años

George Pogatsia , reconocido por su papel en Los Soprano, protagonizó una valiente intervención la noche del 1 de noviembre en Jersey City Heights, Nueva Jersey.

Mientras regresaba a casa tras una cena con su esposa, el intérprete se encontró inesperadamente frente a una situación que, según su propio relato, apuntaba a un posible secuestro. Su decisión inmediata de actuar permitió que una joven de 19 años saliera ilesa de un encuentro que pudo haber terminado en tragedia.

Pogatsia explicó a People que al acercarse a su vehículo notó un comportamiento extraño entre tres personas: un hombre corpulento, una joven menuda y un chico, quien luego fue identificado como su primo. Su esposa, hispanohablante, se aproximó primero y escuchó cómo ambos jóvenes insistían en que no conocían al individuo, además de mostrar claros signos de embriaguez. El actor confirmó que “el tipo estaba tratando de convencer a la chica de irse con él”.

La desproporción física entre ambos fue evidente desde el inicio. “Esta chica no llegaba ni siquiera a cinco pies de altura. El hombre medía probablemente 1,88 metros y los tomó de la mano, jalándolos calle abajo”, recordó Pogatsia en declaraciones a NBC New York. El comportamiento insistente del sujeto generó alarma inmediata.

La tensión aumentó cuando la esposa del actor anunció que llamaría a una ambulancia y a la policía. En ese instante, el hombre sujetó con fuerza a los dos jóvenes y comenzó a arrastrarlos calle abajo. Pogatsia decidió seguirlos, mientras su esposa permanecía al teléfono con los servicios de emergencia.

Al llegar a la esquina, el actor escuchó al individuo lanzar una amenaza que buscaba intimidar a la joven: “Si llega la policía, van a llamar a la ICE. Te van a deportar”. La adolescente intentó escapar, pero fue entonces cuando el hombre la tomó por la espalda y la levantó sobre su hombro, un gesto que confirmó las peores sospechas del actor.

Fue en ese momento cuando Pogatsia intervino de manera directa. “Le dije al hombre: ‘Baja a esa chica’. Me ignoró. Repetí: ‘Baja a esa maldita chica ahora’. Al no obtener respuesta, me acerqué y le advertí que si no la soltaba, intervendría físicamente”, relató a People. La firmeza funcionó: “La soltó como si fuera un saco de patatas y salió corriendo”, detalló luego a NBC New York.

Aunque inició una breve persecución, el actor decidió regresar para asistir a la policía, que ya había llegado tras la llamada al 911 gestionada por su esposa. También acudió al lugar una ambulancia para asegurarse de que la joven se encontrara en buen estado. “Sentí que era más útil quedarme con las autoridades para dar mi testimonio”, aseguró.

Su principal preocupación era la seguridad de la víctima. “Todo lo que me importaba era que ella estuviera a salvo. Esa era mi prioridad número uno. Tenía solo 19 años y era menuda”, explicó. Y añadió: “Ese tipo claramente intentaba secuestrarla. Fue bastante aterrador. Era un hombre grande, más grande que yo. Como padre, esposo y hermano, no podía quedarme de brazos cruzados”.

La esposa del actor complementó el relato en NBC New York, confirmando que fue ella quien detectó el peligro y lo animó a actuar. También aseguró que el hombre utilizó el miedo a la deportación como una herramienta para mantener a los jóvenes bajo control.

El registro de la llamada al 911, obtenido por TMZ, evidencia la desesperación del momento, con Pogatsia informando la huida del sospechoso a la operadora. Aunque la policía no logró capturar al individuo, la joven no sufrió daños gracias a la intervención del actor.

El gesto no pasó desapercibido: Pogatsia recibió incluso una carta de agradecimiento del presidente Donald Trump, reconocimiento que él mismo confirmó. Sobre la experiencia, reflexionó con humildad: “Solemos verme interpretando villanos, pero es mucho más gratificante ser el bueno en la vida real”, afirmó. Finalmente, resumió su sentir sobre aquella noche: “Estoy feliz de haber podido intervenir y detenerlo”.