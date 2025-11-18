Kim Kardashian y Kris Jenner acusadas por Ray J de romper un acuerdo millonario

La disputa entre el artista y la familia Kardashian-Jenner volvió a encenderse esta semana con la presentación de una contrademanda que busca cambiar el rumbo del caso por difamación iniciado por Kim Kardashian y Kris Jenner.

El cantante, cuyo nombre legal es William Ray Norwood Jr., sostiene que las acusaciones en su contra son parte de “una maniobra de relaciones públicas” diseñada para manipular la narrativa pública del video íntimo que ha marcado a ambas partes desde hace casi dos décadas.

En documentos judiciales presentados el 13 de noviembre, el rapero de 44 años rechazó cada una de las afirmaciones hechas por la empresaria de 45 años y su madre, de 70, asegurando que el litigio está impulsado por intereses de “publicidad, poder y castigo”. Además, afirma que las demandantes habrían incumplido un acuerdo extrajudicial firmado en 2023 por seis millones de dólares, en el cual según él se establecían disposiciones estrictas sobre el tratamiento público del famoso video grabado en 2003 y difundido en 2007.

La contrademanda sostiene que el pacto alcanzado el año pasado surgió para cerrar definitivamente los enfrentamientos previos entre ambas partes. Sin embargo, Ray J asegura que Kim Kardashian y Kris Jenner han vuelto a desenterrar el caso para “alimentar su insaciable sed de atención”. En su intervención, el músico afirma que la molestia de ambas se debe a que “Norwood ya no quiere seguirles el juego con su cuento inverosímil”.

El artista exige que el tribunal desestime la demanda en su contra y solicita un millón de dólares en daños, además de intereses, honorarios legales y cualquier otra compensación que el juez considere pertinente.

TMZ fue el primer medio en reportar detalles de la presentación. Allí se destaca que Ray J afirma que la grabación del video sexual fue consensuada, y que hacia 2006 ambas partes discutieron la posibilidad de hacerlo público. Según su relato, Kim Kardashian habría insistido en que Kris Jenner supervisara la distribución del material, y los tres Ray J, Kardashian y Jenner habrían firmado los acuerdos de licencia con Vivid Entertainment antes de su difusión oficial en 2007.

La demanda cruzada subraya que “Kardashian, Jenner y Vivid acordaron que Kardashian presentaría una demanda falsa”, con el objetivo de generar expectativa previa al lanzamiento. Ray J también acusa a ambas de filtrar información a TMZ sobre un supuesto acuerdo de cinco millones de dólares que nunca existió.

Según el documento, durante dos décadas Kim Kardashian habría reforzado la idea de una “narrativa falsa de ‘víctima’” alrededor del video, una versión que el músico dice haber tolerado hasta ahora. La demanda añade que, en 2022, la familia supuestamente generó “una nueva polémica sobre un falso vídeo sexual” para promocionar su serie en Hulu, The Kardashians.

En esos episodios televisados se habría insinuado que Ray J entregó material adicional a un exrepresentante y que agredió sexualmente a Kardashian mientras dormía, acusaciones que él niega categóricamente.

Ray J asegura que contactó a Kim Kardashian en abril de 2022 vía Instagram para confrontarla por lo dicho en la serie. Según su relato, ella le habría pedido colaborar con “otra historia falsa más” para simular que ambos trabajaban con Vivid en la eliminación del video en internet, una propuesta que él afirma haber rechazado.

En abril de 2023, lograron un acuerdo que incluía no volver a mencionar públicamente el video en el programa, bajo pena de un millón de dólares por cada infracción. Sin embargo, Ray J sostiene que Kris Jenner y Kim Kardashian violaron ese compromiso cuando la tercera temporada de The Kardashians estrenada en mayo de 2023 volvió a referirse al tema. También afirma que ambas intentaron modificar el acuerdo para librarse de responsabilidad por declaraciones grabadas previamente.

En octubre, la familia demandó a Ray J por difamación luego de que este hiciera comentarios en TMZ y Twitch, comparando su trato con casos mediáticos que involucraron a Sean “Diddy” Combs. El músico afirma que desconocía que su transmisión en Twitch estaba en vivo y que sus declaraciones en TMZ fueron apenas un “aside”.

El abogado Alex Spiro, representante de Kardashian y Jenner, rechazó la contrademanda afirmando que se trata de un intento de desviar la atención del proceso: “Ray J también perderá este caso tan frívolo”, declaró.