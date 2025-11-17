Chery destruye parte de la Puerta del Cielo durante un rodaje: VIDEO

El incidente ocurrió mientras la firma intentaba replicar la famosa hazaña realizada años atrás por Range Rover, cuyo 4x4 logró ascender sin problemas los 999 escalones que conducen hasta la emblemática formación rocosa.

La marca automotriz china quedó en el centro de una fuerte controversia internacional luego de que uno de sus vehículos, el Fulwin X3L, dañara gravemente las históricas escaleras de la Puerta del Cielo, en la Montaña Tianmen, durante la grabación de una campaña publicitaria.

La Montaña Tianmen, conocida mundialmente como la Puerta del Cielo, es una de las atracciones más importantes del país asiático. Se trata de una impresionante cavidad natural formada alrededor del año 200 d. C., cuando un derrumbe parcial de la montaña generó el icónico arco que hoy atrae a millones de turistas.

Para facilitar el acceso, hace varios siglos se construyó un sendero compuesto por una imponente escalera de 999 peldaños, una experiencia que se ha convertido en visita obligada para quienes llegan a la provincia de Hunan. La zona también cuenta con un sistema de escaleras mecánicas gigantes, ocultas dentro de la montaña, considerado por muchos como el más grande del mundo.

Te puede interesar: Lady Gaga confiesa su hospitalización psiquiátrica tras la película 'A Star Is Born'

Te puede interesar: Rauw Alejandro sorprende con un homenaje a Puerto Rico grabado solo con su móvil

La escalera ancestral que asciende hacia la Cueva Tianmen tiene 300 metros de largo, un desnivel de 150 metros y está formada por escalones sumamente estrechos de apenas 30 centímetros que se vuelven resbaladizos por la humedad natural del entorno. La pendiente, que oscila entre los 45 y 60 grados, la convierte en un desafío físico incluso para visitantes experimentados.

La acción que motivó el accidente no era novedosa. Años atrás, Range Rover había utilizado esta misma escalera para una maniobra promocional, demostrando la potencia de sus vehículos 4x4, que superaron los peldaños “sin problemas en cuestión de minutos”. El video se volvió viral y posicionó a la marca británica como referente en pruebas extremas de manejo.

Con la intención de igualar ese logro y generar impacto publicitario, Chery decidió repetir la proeza con el nuevo Fulwin X3L. Pero el resultado fue radicalmente distinto.

Testigos aseguraron que el vehículo comenzó el ascenso con dificultad, perdiendo potencia y tracción poco después de iniciar la subida. En cuestión de segundos, el coche dejó de avanzar y retrocedió sin control, estrellándose contra una de las vallas de protección instaladas en el borde de la escalera. El impacto causó daños visibles en la estructura histórica, lo que generó indignación entre autoridades locales, guías turísticos y usuarios de redes sociales.

Según quienes se encontraban en el lugar, el automóvil permaneció atascado e inmóvil durante casi dos horas, hasta que el equipo técnico logró retirarlo con maquinaria especializada.

Tras la difusión masiva de los videos del accidente, la firma emitió un comunicado oficial en el que expresó su arrepentimiento y prometió colaborar con las autoridades chinas para reparar completamente la estructura afectada. De acuerdo con el mensaje de la empresa, “la firma Chery ha pedido disculpas públicas y ha anticipado que asumirá íntegro el coste de las reparaciones para dejar todo tal y como estaba al llegar”.

La marca reconoció que la acción formaba parte de una campaña publicitaria destinada a resaltar las capacidades del Fulwin X3L, pero admitió que la ejecución no se desarrolló como estaba previsto.

El incidente ha reabierto la discusión sobre los límites de la publicidad extrema en espacios culturales y naturales. Especialistas en conservación consideran “irresponsable” que se utilicen sitios milenarios para pruebas de alto riesgo, mientras que otros opinan que las autoridades deberían establecer regulaciones más estrictas para evitar que se repitan daños irreparables.

Por ahora, la Montaña Tianmen continúa recibiendo visitantes, pero el acceso a la escalera afectada se mantiene restringido mientras se evalúan los daños. El accidente no solo pone en entredicho la estrategia publicitaria de Chery, sino que también evidencia la fragilidad de un patrimonio que ha sobrevivido durante siglos y que, en cuestión de minutos, puede sufrir consecuencias irreversibles.