Se acaba la Navidad: ¿cuándo guardar los adornos y qué dice la tradición?

La forma y el momento de guardar los adornos navideños varía según el país, la costumbre familiar y la tradición religiosa.

Con el inicio del nuevo año, muchas casas conservan aún el brillo de las luces, el árbol decorado y el nacimiento en su lugar. Sin embargo, el calendario avanza y con él llega una pregunta recurrente: ¿cuándo termina oficialmente la Navidad y cuándo es momento de levantarlo todo?

Aunque para algunos basta con que pasen las fiestas de Año Nuevo, en distintas culturas el periodo navideño se extiende varias semanas más y está marcado por fechas con profundo significado religioso y cultural.

Diferentes tradiciones, distintas fechas para “levantar” la Navidad

6 de enero: Día de Reyes o Epifanía

En países como España, Argentina, Chile, Colombia y gran parte de Europa, la Navidad concluye el 6 de enero, con la celebración del Día de Reyes.

Esta fecha conmemora la Epifanía, es decir, la manifestación de Jesús a los Reyes Magos, y simboliza el cierre del ciclo navideño.

Qué se suele levantar ese día o después:

Árbol de Navidad

Luces y adornos

Decoración general del hogar

Para muchas familias, una vez terminados los regalos y celebraciones de Reyes, la Navidad queda oficialmente atrás.

Domingo 11 de enero, Bautismo del Señor

En la tradición católica, el Bautismo del Señor se celebra el domingo después de la Epifanía. Esta fiesta recuerda el momento en que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán y marca el inicio de su vida pública.

En algunos países y comunidades, esta fecha también es un motivo para retirar los adornos restantes o cerrar formalmente la temporada navideña si no se hizo con la Epifanía.

2 de febrero: Día de la Candelaria

En México, Guatemala, Honduras y otras regiones de Centroamérica, la tradición se extiende hasta el 2 de febrero, día de la Candelaria.

Esta fecha recuerda la presentación del Niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María, 40 días después del nacimiento.

Qué se mantiene hasta la Candelaria:

El Nacimiento o pesebre.

En algunos casos, el árbol sí forma parte del conjunto.

Es común que ese día se reúna la familia, se vista al Niño Dios y se cierre formalmente el periodo navideño.

¿Qué significan estas fechas?

Epifanía (6 de enero): Representa la revelación de Jesús al mundo, simbolizada por la llegada de los Reyes Magos. Marca el fin de la Navidad litúrgica en muchas culturas.

Bautismo del Señor (domingo después del 6 de enero): celebra el inicio del ministerio público de Jesús y cierra la temporada navideña en algunas tradiciones.

Candelaria (2 de febrero): simboliza la luz de Cristo y el cierre del ciclo navideño extendido; es una fecha de transición hacia el calendario ordinario.

Ambas fechas funcionan como puntos de cierre, no solo religiosos, sino también culturales.

