De enero a diciembre: el desfile de lunas que acompañará a 2026

El cielo nocturno de 2026 regalará a los observadores un espectáculo continuo de lunas llenas, algunas de ellas especialmente llamativas por su cercanía a la Tierra, su coloración durante eclipses o por coincidir con tradiciones ancestrales que les han otorgado nombres singulares. Desde la Superluna del Lobo en enero hasta la Superluna Navideña de diciembre, el año estará marcado por 13 lunas llenas, cada una con una identidad propia y un significado cultural que se remonta a pueblos agrícolas y comunidades originarias del hemisferio norte.

¿Por qué las lunas llenas tienen nombres?

Los nombres de las lunas llenas provienen principalmente de tradiciones indígenas norteamericanas y europeas, que utilizaban las fases lunares para marcar ciclos de caza, cosecha, clima y estaciones.

Así, cada luna llena recibía un nombre relacionado con los fenómenos naturales o actividades humanas más representativas de ese mes, como la floración, la recolección de alimentos o la llegada del frío.

Algunos términos modernos, como “superluna” o “luna azul”, responden a criterios astronómicos:

Superluna: ocurre cuando la Luna llena coincide con su punto más cercano a la Tierra.

Luna azul: es la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario.

Luna de sangre: se produce durante un eclipse lunar total, cuando la Luna adquiere un tono rojizo.

Las lunas llenas de 2026, en orden cronológico

3 de enero – Superluna del Lobo

1 de febrero – Luna de Nieve

3 de marzo – Luna de Sangre (Eclipse lunar)

2 de abril – Luna Rosa

1 de mayo – Luna de las Flores

31 de mayo – Luna Azul

30 de junio – Luna de Fresa

29 de julio – Luna del Ciervo

28 de agosto – Luna del Esturión

26 de septiembre – Luna de la Cosecha

26 de octubre – Luna del Cazador

24 de noviembre – Superluna del Castor

24 de diciembre – Superluna navideña

Recomendaciones para observar las lunas llenas de 2026

Busca cielos despejados y con poca contaminación lumínica : zonas rurales o elevadas ofrecen una mejor experiencia visual.

: zonas rurales o elevadas ofrecen una mejor experiencia visual. No necesitas telescopio : la Luna llena se aprecia perfectamente a simple vista; unos binoculares pueden ayudar a distinguir mares y cráteres.

: la Luna llena se aprecia perfectamente a simple vista; unos binoculares pueden ayudar a distinguir mares y cráteres. Consulta el horario exacto de salida de la Luna : observarla cerca del horizonte puede hacer que se vea más grande y dorada.

: observarla cerca del horizonte puede hacer que se vea más grande y dorada. Durante los eclipses, como la Luna de Sangre de marzo, procura un lugar con vista amplia del cielo.

Protege tu visión nocturna : evita luces brillantes antes de observar y permite que tus ojos se adapten a la oscuridad.

: evita luces brillantes antes de observar y permite que tus ojos se adapten a la oscuridad. Fotografía con apoyo: si usas cámara o celular, un trípode mejora notablemente la nitidez.

