MrBeast reúne a 30 celebridades en un desafío benéfico millonario

El creador de contenido MrBeast con más seguidores del planeta, anunció el lanzamiento de un video especial de caridad en YouTube en el que más de 30 celebridades internacionales competirán por un premio de un millón de dólares que será destinado íntegramente a causas benéficas. El proyecto, organizado junto al actor y comediante Kevin Hart, funcionará como antesala del estreno de Beast Games 2, la segunda temporada de su exitoso reality de competencia en Amazon Prime Video.

El estreno del video benéfico está programado para el miércoles 7 de enero de 2026, la misma fecha en la que Prime Video lanzará los tres primeros episodios de la nueva temporada del programa. El anuncio fue realizado por el propio MrBeast a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen grupal que reunió a figuras de la música, el cine, la televisión, el deporte y el mundo digital, generando una inmediata reacción viral entre sus seguidores.

Entre las celebridades confirmadas aparecen nombres tan diversos como Josh Peck, Diplo, Steve-O, Tiffany Haddish, Marsai Martin, Alessia Cara, Cedric the Entertainer, Dwight Howard y Eugenio Derbez. También participarán Drew Taggart y Alex Pall, integrantes de The Chainsmokers, así como los cuatro miembros de la banda australiana 5 Seconds of Summer: Luke Hemmings, Michael Clifford, Ashton Irwin y Calum Hood. A la lista se suman Ally Brooke, Audrey Nuna, Brie García, CarryMinati, uno de los youtubers más influyentes de India, Giada De Laurentiis, Hasan Minhaj, Howie Mandel, Jay Pharoah, Lil Rel Howery y el propio Kevin Hart.

Además, MrBeast mencionó a otras figuras que también formarán parte del desafío, entre ellas Matt Rife, Nikki Garcia, Paul Scheer, Sal Vulcano, Selma Blair, Yung Gravy e Yvonne Orji. Aunque Paris Hilton fue etiquetada en la publicación original, no aparece en la imagen oficial, por lo que su nivel de participación en el evento aún no ha sido aclarado.

Este video benéfico no es un proyecto aislado, sino una pieza estratégica dentro del universo de Beast Games, el ambicioso reality creado por Donaldson junto a Tyler Conklin, Sean Klitzner y Mack Hopkins, e inspirado en el fenómeno global de Squid Game. La primera temporada, estrenada en 2024, comenzó con 2.000 participantes, que luego del primer reto fueron reducidos a 1.000. El impacto fue inmediato: según Parade, el programa superó los 50 millones de visualizaciones en apenas 25 días y se convirtió en el show no guionado más visto en la historia de Prime Video.

El éxito también se reflejó en cifras históricas. El reality rompió 44 récords Guinness, incluyendo el mayor premio en efectivo entregado en un set de competencia televisiva, con 5 millones de dólares, y el fondo total de premios más alto jamás registrado en este tipo de formatos.

Para su segunda temporada, Beast Games 2 llega con cambios significativos. De acuerdo con Parade, el número de concursantes se reduce a 200, bajo un nuevo concepto denominado “Strong vs. Smart”. En esta dinámica, 100 de los competidores más fuertes del mundo se enfrentarán a 100 de las mentes más brillantes, combinando pruebas físicas extremas con desafíos mentales de alta complejidad.

MrBeast adelantó que la nueva entrega incluirá giros inesperados, decisiones estratégicas y retos inéditos que, en sus propias palabras, “van a volarle la cabeza a la gente”. Los episodios se estrenarán de manera semanal hasta el 25 de febrero, consolidando una de las apuestas más ambiciosas del entretenimiento digital y del streaming en 2026.

Con esta competencia entre celebridades y el regreso de Beast Games, MrBeast refuerza su posición como una de las figuras más influyentes del ecosistema mediático global, combinando espectáculo, filantropía y formatos de alto impacto que siguen redefiniendo el alcance de YouTube y las plataformas de streaming.