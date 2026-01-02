Tommy Lee Jones pierde a su hija Victoria: investigan su muerte en hotel de San Francisco

La madrugada del 1 de enero de 2026 comenzó con una noticia devastadora para el actor y director.

Su hija Victoria Jones, de 34 años, fue encontrada sin vida en un hotel de lujo de San Francisco, un hecho que activó de inmediato un operativo de emergencia y una investigación oficial que, por ahora, mantiene en reserva las causas exactas de la muerte.

De acuerdo con reportes de TMZ y People, los servicios de emergencia recibieron una llamada poco antes de las tres de la madrugada desde el hotel Fairmont San Francisco. Al llegar a la habitación, los paramédicos realizaron una evaluación médica, pero solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer en el lugar. Posteriormente, la información fue remitida al Departamento de Policía de San Francisco y a la Oficina del Médico Forense para avanzar con las diligencias correspondientes.

Las autoridades han señalado que no existen indicios de un crimen. Según medios estadounidenses, en la habitación no se hallaron señales de violencia ni objetos que sugieran la intervención de terceros. Sin embargo, persisten interrogantes clave, como si Victoria Jones era huésped registrada del hotel o cómo accedió al piso 14, donde fue encontrada.

Horas después de conocerse la noticia, TMZ y People informaron que tuvieron acceso al audio de la llamada de emergencia que alertó a los servicios médicos. En el registro se escucha la frase: “Código 3 para sobredosis y cambio de color”, lo que abrió la puerta a hipótesis preliminares sobre una posible causa médica, aunque oficialmente el fallecimiento continúa bajo investigación.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco explicó a TMZ que la llamada ingresó alrededor de las 2:52 de la madrugada como una aparente “urgencia médica”. Minutos después, a las 3:14, agentes de policía acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona fallecida. “Al llegar, los paramédicos realizaron una evaluación y la mujer fue declarada muerta en el lugar”, indicaron las autoridades al mismo medio.

Según información publicada por el Daily Mail, Victoria fue hallada en el suelo de la habitación. Personal del hotel habría intentado maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de comunicarse con los servicios de emergencia, aunque no obtuvieron respuesta.

Victoria Jones era hija de Tommy Lee Jones y de su primera esposa, Kimberlea Cloughley, con quien el actor también tuvo a su hijo Austin, hoy de 43 años. Durante su adolescencia, Victoria tuvo un acercamiento temprano al mundo del cine y participó en algunos proyectos vinculados a la carrera de su padre. Debutó en Men in Black II, apareció en un episodio de la serie One Tree Hill en 2003 y actuó en Los tres entierros de Melquíades Estrada (2005), filme dirigido por Lee Jones. Su último trabajo en pantalla fue en Deuda de honor (2014), también bajo la dirección del actor.

Te puede interesar: Artistas que dominaron el negocio musical en 2025: giras, catálogos y streaming según Forbes

Te puede interesar: Florinda Meza revela el drástico tratamiento en el que le cortaron una parte de su oreja

Tras ese periodo, optó por alejarse de la vida pública y mantener un perfil bajo, aunque continuó apoyando a su padre en distintos estrenos y apariciones. Tommy Lee Jones habló con orgullo de ella en varias ocasiones. En una entrevista concedida a The New Yorker en 2006, afirmó: “Es una buena actriz, tiene su credencial del sindicato de actores y habla un español impecable”.

En esa misma conversación, el actor recordó una anécdota ocurrida durante un rodaje cuando Victoria tenía 14 años. “Tenía que levantarse a las cinco de la mañana para grabar su parte. Una mañana, no quería levantarse de la cama. Le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí”, relató. Sin embargo, el despido fue breve. “Sin decirme nada, el personal de producción fue, la despertó y la llevó rápidamente al set de grabación justo a tiempo”, añadió.

En los últimos años, algunos medios como New York Post y People señalaron que Victoria Jones había tenido encuentros previos con la policía, incluyendo detenciones por delitos menores en 2025, de los cuales se declaró inocente.

Hasta el momento, ni Tommy Lee Jones ni su representante se han pronunciado públicamente sobre el fallecimiento. La investigación continúa en manos de las autoridades de San Francisco, a la espera de los resultados oficiales que determinen las causas de la muerte de Victoria Jones.