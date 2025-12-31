Artistas que dominaron el negocio musical en 2025: giras, catálogos y streaming según Forbes

El negocio global de la música cerró 2025 con cifras históricas que confirman una transformación profunda en la forma en que los artistas generan ingresos.

De acuerdo con el ranking anual de Forbes, los músicos mejor pagados del año no solo capitalizaron el auge del streaming, sino que consolidaron fortunas a través de giras mundiales, residencias estratégicas, acuerdos por derechos musicales y contratos audiovisuales de alto valor. En conjunto, los 25 artistas con mayores ingresos acumularon cerca de USD 1.900 millones, una cifra que evidencia la fortaleza económica de la industria.

El listado revela un patrón claro: el espectáculo en vivo volvió a ser el motor principal del negocio, mientras que la venta parcial o total de catálogos musicales se consolidó como una de las decisiones financieras más rentables. Pop, hip hop, rock y música latina convivieron en un top 10 dominado por figuras con alcance global y marcas artísticas altamente monetizables.

En el décimo puesto aparece Bad Bunny, con ingresos estimados en USD 66 millones. El artista puertorriqueño volvió a liderar el ranking global de Spotify, alcanzando 19,8 mil millones de reproducciones, lo que le habría generado alrededor de USD 30 millones. Sin embargo, el mayor impulso económico llegó desde los escenarios: su residencia “No Me Quiero Ir de Aquí”, realizada en Puerto Rico con más de 30 conciertos, aportó cerca de USD 40 millones. A esto se sumó el anuncio de su participación como artista del show de medio tiempo del Super Bowl LX.

El noveno lugar fue para Zach Bryan, quien se convirtió en el artista country con mayores ingresos de 2025, con USD 70 millones. En mayo firmó un acuerdo con Warner Records que incluyó la venta de los derechos de publicación de su catálogo y la renovación de su contrato. La operación fue valorada en USD 350 millones y, según Forbes, le dejó unos USD 48 millones netos. El resto de sus ingresos provino de ventas musicales y de las fechas de su gira Quittin’ Time, que recaudó USD 159,6 millones desde octubre de 2024, según datos de Pollstar.

Chris Brown ocupó el octavo puesto con USD 74 millones, impulsado principalmente por la gira The Breezy Bowl XX Stadium, que recaudó USD 285 millones en apenas cuatro meses. Forbes estimó que cerca de USD 60 millones provinieron de los conciertos, mientras que otros USD 13 millones correspondieron a regalías, tras vender aproximadamente 5,25 millones de unidades equivalentes a álbumes durante el año.

Con USD 78 millones, Drake se ubicó en el séptimo lugar. El rapero canadiense realizó más de 40 conciertos entre dos giras y lanzó el álbum colaborativo $ome $exy $ongs 4 U junto a PartyNextDoor. Sus ingresos se repartieron entre unos USD 30 millones por presentaciones en vivo y cerca de USD 50 millones provenientes del streaming, impulsados por un catálogo de ocho álbumes que figura entre los más rentables del ranking.

La sexta posición fue para Shakira, con USD 105 millones, gracias al impacto global de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. El tour alcanzó una recaudación de USD 327,4 millones y se consolidó como la gira latina más taquillera de una artista femenina, según estimaciones de Billboard y Forbes. Con la misma cifra aparece Coldplay en el quinto lugar, sostenido por la gira Music of the Spheres, que recaudó alrededor de USD 375 millones durante 2025 y continuó batiendo récords de asistencia a nivel mundial.

El cuarto puesto lo ocupó Kendrick Lamar, con USD 109 millones. El año comenzó con su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl LIX, visto por 133,5 millones de espectadores, y se fortaleció con el Grand National Tour junto a SZA, una gira que recaudó USD 358,7 millones y se convirtió en la más taquillera de la historia entre artistas co-encabezados.

Beyoncé alcanzó el tercer lugar con USD 148 millones. Su Cowboy Carter Tour generó USD 407,6 millones en 32 conciertos y estableció un nuevo récord como la gira country más taquillera de la historia. Este desempeño económico permitió que la artista se convirtiera en multimillonaria, según Forbes.

En el segundo puesto aparece Taylor Swift, con USD 202 millones. Su álbum The Life of a Showgirl fue el más vendido del año y rompió récords históricos en su primera semana. Además, firmó un acuerdo con Disney+ por el concierto final del Eras Tour y una docuserie, con ingresos estimados en USD 80 millones, y recompró las grabaciones maestras de sus primeros seis álbumes por cerca de USD 360 millones.

La cima del ranking fue para The Weeknd, con USD 298 millones. El lanzamiento de su sexto álbum, Hurry Up Tomorrow, debutó en el número uno del Billboard 200 con 490.500 unidades equivalentes, mientras que la gira After Hours Til Dawn superó los USD 1.000 millones en ingresos brutos.

El factor decisivo fue la venta de una participación de su catálogo a Lyric Capital, una operación valuada en torno a USD 1.000 millones, de la cual el artista habría recibido USD 200 millones netos. En una entrevista de abril citada por Forbes, el cantante canadiense afirmó: “Sentí que no tenía nada más que decir. He dicho todo lo que podía decir como esta persona y ahora es el momento de dar el siguiente paso”.

La clasificación de Forbes se elaboró con base en ganancias antes de impuestos entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, descontando costos y comisiones, y considerando únicamente ingresos vinculados a la actividad musical, con datos de Pollstar, Luminate y especialistas de la industria.