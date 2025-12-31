Florinda Meza revela el drástico tratamiento en el que le cortaron una parte de su oreja

La actriz volvió a captar la atención del público al compartir detalles poco conocidos sobre los procedimientos médicos y estéticos a los que se ha sometido en los últimos años.

La productora mexicana, recordada mundialmente por su papel de Doña Florinda en El Chavo del 8, habló con franqueza sobre un tratamiento con células madre que implicó una intervención tan inusual como dolorosa: la extracción de un fragmento de piel de su oreja.

Durante una entrevista concedida al programa De Primera Mano, Meza explicó que ha recurrido a distintos procedimientos no solo con fines estéticos, sino también para preservar su salud y bienestar. En un contexto en el que cada vez más celebridades exploran alternativas médicas avanzadas para combatir los efectos del envejecimiento, su testimonio llamó la atención por el nivel de complejidad del tratamiento que describió.

La productora relató que, para poder inyectarle sus propias células madre, los médicos debieron cortar un pequeño pedazo de piel de su oreja. A partir de ese material se realizó el procedimiento, que posteriormente fue aplicado en distintas zonas de su cuerpo. Sin embargo, la experiencia no fue sencilla ni cómoda. “Me han puesto mil piquetes, lo que más detesté fue algo que me dicen que es súper útil. Ni siquiera me atrevo, ya debería ponérmelo otra vez. Me cortaron un pedacito de piel de la oreja para lo de las células madre, pero me han picado tanto toda la cara hasta el cuello y las manos, que ya pasaron casi tres años y me dijeron ‘tienes que hacerlo cada año’”, indicó.

Meza profundizó en las molestias físicas que le dejó el tratamiento, dejando claro que el dolor fue uno de los principales motivos por los que decidió no continuar con las aplicaciones anuales recomendadas por los especialistas. “Yo sentía que no había un pedazo de mi piel que no me hubieran picado”, confesó, subrayando el nivel de incomodidad que experimentó durante el proceso.

A pesar de ello, la viuda de Roberto Gómez Bolaños no descartó los beneficios de este tipo de terapias. La actriz aseguró que cree firmemente en los efectos positivos de las células madre, especialmente cuando se utilizan con fines médicos. “Y también (creo que funciona) el tratamiento intravenoso y nasal de las células madre para la salud tomadas de la misma grasa de mi cuerpo”, afirmó, dejando claro que su interés va más allá de la apariencia física.

Aunque Florinda Meza no retomó el tratamiento celular de manera periódica, sí buscó alternativas menos agresivas para mantenerse saludable y retrasar los signos del envejecimiento. En la entrevista explicó que recientemente optó por procedimientos más suaves, enfocados en el cuidado de la piel, los cuales toleró mejor. “Ahorita me hicieron algo que es de vitaminas y colágeno para mi piel, y lo aguanto muy bien porque eran unos piquetitos suaves. Lo que no me gustó es que me dejaron zonas rojas de la cara”, relató.

Las declaraciones de Meza reavivaron el debate sobre los límites de los tratamientos estéticos y médicos a los que recurren algunas figuras públicas en su búsqueda por conservar la salud y la juventud. En un mundo donde la medicina regenerativa y las terapias con células madre ganan terreno, su experiencia pone en evidencia que no todos los procedimientos son sencillos ni exentos de sacrificios físicos.

Lejos de promover una imagen idealizada de estos tratamientos, Florinda Meza se mostró honesta sobre el dolor, las molestias y las dudas que le dejaron estas intervenciones. Su testimonio aporta una mirada más realista sobre el costo personal que pueden implicar ciertos procedimientos avanzados, incluso cuando se realizan con la promesa de beneficios para la salud y el bienestar a largo plazo.