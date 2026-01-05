Will Smith enfrenta demanda por acoso sexual y despido: exviolinista lo acusa

El actor y cantante estadounidense vuelve a situarse en el centro de la controversia tras ser demandado por uno de los músicos que formó parte de su más reciente gira.

Brian King Joseph, violinista que participó en el tour musical del artista, presentó una demanda en la que acusa a Smith de acoso sexual, despido injustificado y represalias laborales. Las imputaciones fueron reveladas este viernes 2 de enero de 2026 por la revista Variety y otros medios estadounidenses, y han sido negadas de manera tajante por la defensa del intérprete.

La demanda, presentada ante un tribunal y citada por Variety y la cadena Fox, señala como acusados tanto a Will Smith como a la gerencia de Treyball Studios. En el documento legal, Joseph acusa directamente al actor de “comportamiento depredador” y de “preparar deliberadamente al Sr. Joseph para una mayor explotación sexual” durante la gira titulada Basada en una historia real: 2025, que tuvo lugar la pasada primavera.

Según la acusación, la relación profesional entre ambos comenzó en noviembre de 2024, cuando Smith contrató a Joseph para actuar en un espectáculo en San Diego. Posteriormente, el músico fue invitado a sumarse a la gira de 2025 y a colaborar en el próximo álbum del artista. A medida que el vínculo se estrechaba, Smith habría realizado comentarios de carácter personal que el demandante consideró inapropiados. Entre ellos, según recoge la demanda, el actor le dijo: “Tú y yo tenemos una conexión tan especial que no tengo con nadie más”, además de otras expresiones similares.

Uno de los episodios centrales del caso se refiere a un incidente ocurrido en un hotel durante la gira. De acuerdo con la demanda citada por Variety, el bolso de Joseph, que contenía la llave de su habitación, estuvo extraviado durante varias horas antes de ser devuelto por la gerencia. El violinista sostiene que los miembros del equipo eran los “únicos con acceso a (su) habitación”. Al regresar esa misma noche, descubrió que alguien había entrado sin autorización y había dejado varios objetos, entre ellos toallitas húmedas, un frasco de medicamento contra el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía: “Brian, vuelvo como muy tarde a las 5:30, solo nosotros [un corazón dibujado], Stone F”.

Joseph interpretó el mensaje como una advertencia de que “un desconocido pronto regresaría a su habitación para tener relaciones sexuales” con él. Ante la gravedad de la situación, informó al personal de seguridad del hotel, notificó a los representantes de Smith y presentó una denuncia ante la policía. Sin embargo, pocos días después, según la demanda, un miembro del equipo directivo lo “humilló” por lo ocurrido y le comunicó su despido, sugiriendo que había inventado el incidente.

El músico asegura que, como consecuencia de su salida de la gira, sufrió trastorno de estrés postraumático y pérdidas económicas significativas. En la demanda solicita que un jurado determine una indemnización por daños y perjuicios, argumentando que fue víctima de represalias, despido injustificado y acoso sexual.

Frente a estas acusaciones, la defensa de Will Smith respondió con contundencia. “Las acusaciones del Sr. Joseph contra mi cliente son falsas, infundadas e imprudentes”, declaró el abogado del actor, Allen B. Grodsky, a la revista People. En un comunicado enviado al medio, añadió: “Las negamos categóricamente y utilizaremos todos los medios legales disponibles para abordar estas acusaciones y garantizar que se esclarezca la verdad”.

El caso se suma a una serie de episodios polémicos que han marcado la figura pública de Will Smith en los últimos años y podría tener repercusiones tanto legales como en su carrera artística. Por ahora, el proceso judicial apenas comienza y será la justicia la encargada de determinar la veracidad de las acusaciones y las posibles responsabilidades derivadas de este conflicto.