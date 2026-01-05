Tragedia: menor de 12 años fallece tras intentar recrear una escena de El juego del calamar

La muerte accidental de un niño británico de 12 años ha reavivado el debate sobre los riesgos que enfrentan los menores al exponerse a determinados contenidos audiovisuales y a dinámicas peligrosas que circulan en Internet.

Las autoridades de Wakefield, en West Yorkshire, confirmaron que Sebastian Cizman perdió la vida tras intentar imitar una escena de la serie surcoreana El juego del calamar, en un hecho que fue calificado oficialmente como un “accidente trágico sin intención suicida”.

Sebastian fue encontrado sin vida la noche del 27 de junio en la vivienda familiar ubicada en Glasshoughton, durante una jornada que coincidía con la celebración de la Primera Comunión de su hermano menor. El hallazgo fue realizado por uno de sus primos, mientras otros miembros de la familia se encontraban en la casa y en el jardín. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, el menor fue declarado muerto posteriormente en el hospital.

De acuerdo con información recogida por la prensa británica, el padre del niño, Marcin Cizman, se había ausentado brevemente del domicilio para comprar helados. Al regresar, preguntó por Sebastian y recibió como respuesta que había subido a la casa porque “estaba cansado”. Minutos después, el menor fue hallado en el interior del hogar. Las autoridades descartaron desde el inicio cualquier indicio de intención autolesiva y señalaron que la causa del fallecimiento correspondió a un accidente.

Durante la investigación, la policía estableció que Sebastian era seguidor de El juego del calamar, una de las series más vistas de Netflix a nivel mundial. En el teléfono móvil del niño se encontró una imagen de un personaje de la serie que muere ahorcado, la cual había sido compartida en un grupo de WhatsApp el mismo día del fallecimiento. Este hallazgo fue considerado relevante para comprender el contexto del hecho.

Aunque no se detectó que el menor estuviera siguiendo de forma directa algún “reto peligroso” viral en plataformas como TikTok, los investigadores confirmaron que había visto la serie en su teléfono y que también realizó una búsqueda en YouTube relacionada con “sobrevivir a asfixia solo”. Estos elementos fueron incorporados al análisis del caso.

El detective sargento Paul Bayliss, encargado de la investigación, señaló en su informe que la combinación de factores personales y digitales fue clave para formular una hipótesis. Según explicó, la naturaleza bromista de Sebastian, su interés por la serie y la imagen hallada en su dispositivo “proporcionó una hipótesis para explicar su muerte”.

La familia del menor ha sido enfática en rechazar cualquier interpretación que sugiera un acto deliberado. Sus padres, Marcin y Kasia Cizman, describieron a su hijo como un niño alegre, sociable y sin problemas de salud mental. En una declaración pública, afirmaron que Sebastian “nunca habría buscado conscientemente arriesgar su vida”.

La madre del menor fue más allá y apuntó directamente contra las grandes empresas tecnológicas por permitir la circulación de contenidos que pueden resultar peligrosos para niños y adolescentes. “Deberían llevar a prisión a las personas que están promoviendo estos desafíos para que ningún otro niño muera. Estas plataformas no hacen nada. No hay control. Ellos ganan dinero y no les importa”, declaró al Daily Mail.

El caso de Sebastian se produce en un contexto especialmente sensible en el Reino Unido. En los últimos años, la muerte de otros menores ha sido vinculada a supuestos desafíos difundidos en redes sociales, lo que ha derivado incluso en acciones legales. Los padres de cuatro adolescentes británicos fallecidos en 2022 Isaac Kenevan (13), Archie Battersbee (12), Julian “Jools” Sweeney (14) y Maia Walsh (13) presentaron una demanda contra TikTok, acusando a la plataforma de no proteger adecuadamente a los jóvenes y de permitir que contenidos peligrosos aparezcan “en los feeds de los usuarios sin que estos los busquen”.

Especialistas en salud infantil y seguridad digital llevan años alertando que ciertos contenidos y retos, especialmente aquellos relacionados con la asfixia, pueden provocar daños irreversibles o la muerte en pocos minutos, incluso cuando se realizan “por diversión”. La tragedia de Sebastian Cizman vuelve a poner el foco en la necesidad de mayor supervisión, educación digital y responsabilidad por parte de plataformas, creadores y adultos para prevenir que hechos similares se repitan.