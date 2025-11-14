Rauw Alejandro sorprende con un homenaje a Puerto Rico grabado solo con su móvil

El proyecto marca un giro creativo en su carrera y que combina innovación tecnológica, memoria cultural y una profunda conexión con sus raíces puertorriqueñas. El artista, conocido por reinventarse en cada producción, presentó esta pieza visual dirigida por él mismo junto al creativo Martin Seipel, elevando la tradición boricua al ritmo ancestral de la bomba, uno de los pilares culturales más representativos de la Isla del Encanto.

El video rodado completamente con el iPhone 17 Pro, el dispositivo más avanzado de Apple hasta la fecha se ha convertido en un ejemplo de cómo la tecnología móvil puede integrarse a propuestas cinematográficas de gran formato. La producción no solo destaca por su estética, sino por su simbolismo: la flora, la fauna y los característicos vejigantes toman el mando en escenas que celebran el colorido y la energía de Puerto Rico desde una mirada contemporánea.

El proyecto nace de un objetivo claro: traer a la actualidad la identidad puertorriqueña desde sus ritmos más antiguos. Rauw, quien ha construido una carrera marcada por la versatilidad musical, apuesta aquí por una narrativa visual cargada de orgullo cultural, y lo hace acompañado de un lenguaje tecnológico que potencia la historia.

La alianza con Apple permitió a ambos creadores explorar capacidades avanzadas del dispositivo, desde tomas en cámara lenta hasta secuencias en condiciones de baja luz. Todo esto dio como resultado un trabajo que rompe con lo convencional dentro del género urbano y que destaca por su enfoque artístico.

Martin Seipel, codirector del proyecto, destacó la profundidad emocional y técnica que implicó trabajar con un dispositivo móvil de última generación. “Durante años, el iPhone ha sido una de mis principales herramientas a la hora de crear contenido visual. Esta vez lo llevé al límite: desde tomas en cámara lenta hasta escenas con poca luz. Crear para Apple y junto a Rauw Alejandro fue un verdadero reto, pero siento que he cumplido uno de mis sueños. También estoy muy agradecido por haber filmado en la isla de Puerto Rico, nos dio todo: su energía, sus colores y, sobre todo, su gente”, explicó.

Además del video principal, Rauw lanzó una pieza visual paralela en la que profundiza en los orígenes de la bomba, un género musical que nació hace más de 400 años en las plantaciones coloniales y que, hasta hoy, se mantiene como un símbolo de resistencia afrocaribeña y de identidad cultural. El artista busca no solo exhibir este legado, sino integrarlo a su propuesta sonora contemporánea, reconociendo su impacto en la música puertorriqueña moderna.

Para amplificar la presencia del proyecto en redes, Rauw también creó tres videos verticales adaptados para plataformas como Instagram, TikTok y YouTube, donde suma más de 55 millones de seguidores. Estos clips resaltan funciones clave del iPhone 17 Pro, como la cámara frontal Center Stage, el sistema Dual Capture y el zoom óptico 8x, herramientas que le permitieron capturar desde ángulos dinámicos hasta coreografías en primer plano.

“Besito en la Frente” parte del álbum Cosa Nuestra: Capítulo 0 se estrenó oficialmente el 7 de noviembre en el canal de YouTube del artista, consolidándose como una de sus propuestas visuales más ambiciosas. Para quienes desean conocer más detalles del proceso creativo, Apple publicó una entrevista exclusiva con Zane Lowe, en la que Rauw comparte su visión estética, así como una guía especial en Apple Maps que recoge los lugares favoritos del cantante en Puerto Rico.

Con este lanzamiento, Rauw Alejandro demuestra que la innovación no está reñida con la tradición. Al contrario: su nuevo proyecto construye un puente entre el pasado y el futuro, reivindica la riqueza cultural de su tierra y confirma que su creatividad continúa expandiéndose más allá de los límites de la música urbana.