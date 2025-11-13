Shakira deslumbra con el adelanto de su canción para Zootopia 2: “Las gacelas ya no lloran”

En pleno éxito de su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour, la artista colombiana sorprendió a sus fanáticos durante su presentación en Quito al revelar el primer adelanto del videoclip de Zoo, la canción que compuso para Zootopia 2, la esperada secuela de Disney que llegará a los cines el 27 de noviembre de 2025.

La barranquillera, que da voz nuevamente a Gazelle, el carismático personaje inspirado en ella misma, aprovechó su paso por Ecuador para promocionar su participación en la película. Ante miles de espectadores reunidos en el Estadio Olímpico Atahualpa, el show comenzó con una proyección muy especial en las pantallas gigantes del recinto.

Antes de que Shakira subiera al escenario, el público presenció un video en el que la figura de la cantante fue reemplazada por la de Gazelle, con un mensaje que decía: “Gazelle. Las gacelas ya no lloran World Tour”, en alusión al nombre de su gira internacional. El guiño provocó la euforia del público, que no tardó en compartir el momento en redes sociales.

A continuación, se proyectó por primera vez un adelanto del videoclip de Zoo, tema principal de la nueva película animada. En el fragmento, se combinan escenas de Zootopia 2 con imágenes de Shakira vestida con un atuendo morado y unos cuernos de gacela, bailando al ritmo de una contagiosa melodía pop con influencias electrónicas.

El clip culmina con un anuncio oficial: “Estreno mundial: 12 de noviembre, 3:00 p.m. hora Colombia”, confirmando la fecha del lanzamiento del video. En cuestión de horas, los fragmentos grabados por los asistentes se viralizaron en X (antes Twitter) y TikTok, donde los fanáticos celebraron la nueva colaboración entre Disney y la artista latina más escuchada del planeta.

“Las gacelas ya no lloran” se perfila como un homenaje directo al mensaje de empoderamiento que Shakira ha transmitido con su más reciente disco, mientras que su personaje Gazelle vuelve a ser símbolo de autenticidad y fuerza femenina. La secuela de Zootopia retomará la historia de Judy Hopps y Nick Wilde, quienes esta vez enfrentarán un caso que pone en riesgo la armonía entre animales y tecnología en una ciudad aún más moderna.

Más allá de la sorpresa cinematográfica, Shakira cerró su paso por Quito con tres conciertos multitudinarios que marcaron un récord de asistencia en el Estadio Olímpico Atahualpa. Las funciones del 8, 9 y 11 de noviembre agotaron sus 35.000 localidades en cuestión de horas, lo que convirtió la visita de la artista en uno de los eventos más concurridos del año en Ecuador.

Según los organizadores, la demanda fue tan alta que la cantante debió agregar fechas adicionales, algo que no ocurría desde los tiempos de su gira El Dorado World Tour. Las calles aledañas al estadio colapsaron ante la llegada de miles de fanáticos, algunos de ellos procedentes de provincias vecinas y otros incluso del extranjero.

Videos publicados en redes sociales muestran a Shakira saludando desde un vehículo a los asistentes, mientras la multitud coreaba sus canciones. Los mensajes de cariño inundaron internet: “Gracias Shakira por tanto, gracias Ecuador por darle tanto amor a la reina”, escribió una fan; mientras otro usuario comentó: “Qué sorpresa, casi me voy cuando vi a Gazelle en las pantallas. La amamos”.

La artista se despidió agradeciendo el cariño del público y dejando claro que su conexión con América Latina sigue intacta. Con su regreso a Disney, un nuevo éxito musical en camino y una gira imparable, Shakira reafirma su estatus como una de las figuras más influyentes de la música y el entretenimiento global.