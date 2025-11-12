Toy Story 5: el tráiler revela a Lilypad, la nueva villana digital que desafía a Woody y Buzz

La película llegará a los cines en junio de 2026, marcando el regreso de Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una historia completamente renovada.

Disney y Pixar sorprendieron a los fanáticos de la saga con el lanzamiento del primer tráiler oficial de Toy Story 5, una nueva entrega que promete revivir la nostalgia y, al mismo tiempo, enfrentar a los juguetes más queridos del cine con un enemigo que refleja los dilemas modernos de la infancia: la tecnología.

El avance revela que el conflicto principal girará en torno a Lilypad, una tableta interactiva con forma de rana que llega para revolucionar y complicar la vida de los juguetes tradicionales. Este nuevo personaje, descrito como un juguete inteligente diseñado para niños, tiene la capacidad de hablar, moverse y aprender de sus usuarios, lo que rápidamente la convierte en la favorita de Bonnie, la niña dueña de Woody y sus amigos.

Lilypad será interpretada en su versión original por la actriz Greta Lee, conocida por su trabajo en Past Lives. Su papel no será el de una villana convencional, sino el de una figura que encarna la transformación de la infancia contemporánea: la sustitución del juego físico por las pantallas. Según la sinopsis oficial, Bonnie, ahora de ocho años, pasa la mayor parte de su tiempo interactuando con dispositivos digitales, dejando en segundo plano a los juguetes que alguna vez fueron su mundo entero.

“La llegada de Lilypad representa una amenaza que va más allá del simple reemplazo. Es el símbolo del cambio generacional que pone en duda el valor de la imaginación y la conexión humana”, explicó el estudio en el comunicado de lanzamiento.

El tráiler muestra a Woody, Buzz y Jessie enfrentando su nuevo reto: no a un villano con malicia, sino a un entorno que parece ya no tener espacio para ellos. Este giro temático acerca a Toy Story 5 a un terreno más emocional y reflexivo, similar al de Toy Story 3, cuando los personajes tuvieron que asumir el fin de una etapa en la vida de Andy.

Los estudios también confirmaron que regresarán las voces originales que han acompañado a la franquicia desde su inicio: Tom Hanks volverá como Woody, Tim Allen retomará el papel de Buzz Lightyear y Joan Cusack interpretará nuevamente a Jessie. Además, se anunció la incorporación del comediante Conan O’Brien, quien dará vida a Smarty Pants, un juguete educativo programado para enseñar a los niños a ir al baño, aportando el toque de humor característico de la saga.

La dirección estará a cargo del ganador del Óscar Andrew Stanton, responsable de clásicos como WALL•E y Buscando a Nemo, junto a Kenna Harris como codirectora. Esta dupla promete una mezcla entre el espíritu aventurero de las primeras películas y una mirada más madura sobre el paso del tiempo y la evolución tecnológica.

“Queríamos explorar cómo los juguetes enfrentan un mundo donde los niños ya no los necesitan del mismo modo. No se trata solo de nostalgia, sino de entender qué lugar ocupa la imaginación en la era digital”, declaró Stanton durante la presentación del avance.

Con Toy Story 5, Pixar busca no solo cerrar un nuevo ciclo, sino también reflexionar sobre el papel del juego y la creatividad en una generación cada vez más conectada a las pantallas. La historia, fiel a la tradición de la saga, promete emociones intensas, humor y una profunda conexión con el público de todas las edades.

El estreno de Toy Story 5 en junio de 2026 marcará el esperado regreso de una franquicia que ha acompañado a millones de espectadores durante casi tres décadas. Y aunque Woody y Buzz enfrentarán uno de sus desafíos más inesperados, su amistad como siempre será la clave para recordar que ningún juguete, por más antiguo que sea, deja de tener un propósito.