Lo que parecía una simple cita romántica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de las redes sociales. Messi aparece de sorpresa en el video romántico de una pareja en Barcelona

Una pareja, que disfrutaba de una noche especial en Barcelona mientras grababa un video para TikTok, vivió una coincidencia difícil de repetir: Lionel Messi, el ídolo del fútbol mundial, apareció caminando detrás de ellos, rumbo al Camp Nou.

El video, que rápidamente se viralizó, muestra a los jóvenes entre risas y flores, cuando el astro argentino atraviesa la escena con total naturalidad. El hombre nota su presencia, se queda inmóvil unos segundos y mira sorprendido a su pareja, sin poder creer lo que acaba de suceder. Esa breve reacción bastó para convertir el clip en tendencia global.

Aunque el encuentro fue fortuito, ocurrió en un contexto cargado de simbolismo. Messi había regresado a Barcelona después de cuatro años sin pisar oficialmente el Camp Nou, el estadio que marcó los momentos más gloriosos de su carrera. El rosarino se encontraba de visita en la ciudad antes de incorporarse a la concentración de la selección argentina en Alicante, donde prepara un amistoso frente a Angola.

De acuerdo con la emisora catalana RAC1, Messi acudió al estadio acompañado por su compatriota y compañero del Inter Miami, Rodrigo De Paul. Ambos ingresaron sin previo aviso y fueron reconocidos por el personal de seguridad, que les permitió recorrer el recinto pese a las obras de remodelación.

Horas después, el propio Messi confirmó la visita a través de sus redes sociales. En una publicación que conmovió a millones de seguidores, escribió: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo.”

Las palabras reflejaron la profunda conexión emocional que el futbolista mantiene con el club y su afición. Desde su salida en agosto de 2021, tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, Messi no había regresado físicamente al estadio que lo vio convertirse en leyenda. Su despedida, sin público y marcada por las restricciones institucionales, siempre fue un tema pendiente entre el jugador y la hinchada culé.

El FC Barcelona no tardó en reaccionar al emotivo regreso del rosarino. A través de sus redes sociales, el club publicó un breve mensaje en catalán: “Sempre benvingut a casa teva, Leo” (“Siempre bienvenido a tu casa, Leo”), acompañado de las mismas imágenes que el futbolista había compartido, confirmando el carácter informal y espontáneo del reencuentro.

La presencia de Rodrigo De Paul, quien tomó las fotografías que circularon en internet, fue clave para inmortalizar el instante. Según la prensa catalana, el exjugador del Atlético de Madrid fue el único acompañante de Messi durante su visita nocturna al recinto.

El regreso del astro argentino no solo despertó nostalgia entre los aficionados azulgranas, sino que también desató una ola de comentarios sobre la posibilidad de que el jugador, actualmente bajo contrato con Inter Miami hasta 2028, tenga un último adiós oficial con la camiseta del Barça. Aunque por ahora no hay planes concretos, su mensaje dejó abierta esa puerta simbólica: el deseo de volver a despedirse como se merece, frente a su gente.

Mientras tanto, el video viral con la pareja anónima se convirtió en una de las escenas más tiernas y comentadas de la semana. Sin proponérselo, los jóvenes lograron capturar una imagen que unió romanticismo y fútbol, en una ciudad que guarda la esencia de ambos: Barcelona.

A veces, los momentos más inolvidables no se planean. Para esa pareja y para millones de seguidores del número 10, aquella noche en la que Messi cruzó su camino fue una prueba más de que la magia del fútbol puede aparecer incluso cuando nadie la espera.