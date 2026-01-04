Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Coclé: Así va el partido luego de seis episodios
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/Seis episodios se han jugado en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, en el partido que disputan los equipos de Panamá Metro y Coclé durante la segunda jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.
Los coclesanos revirtieron la situación a su favor y ahora tienen la ventaja por marcador de 4 carreras por 2. Luego de que anotaran tres 'rayitas' en la sexta entrada.
A continuación detallamos los momentos precisos de esas anotaciones:
3ra. Alta
0-0 (2 Outs)
Lanzamiento descontrolado de Christian González y anota Edgardo Recuero desde la tercera base.
Metro 1-0 Coclé
3-1 (2 Outs)
Hit remolcador de Caleb Rivera. Anota David Murillo.
Metro 2-0 Coclé
3ra. Baja
3-0 (2 Outs)
Base por bola con las bases llenas a Johanel Roa. Anota Omar Ramos.
Metro 2-1 Coclé
6ta. Baja
0-2 (2 Outs)
Hit remolcador de dos carreras de Ricardo Acosta.
Metro 2-3 Coclé
2-0 (2 Outs)
Lanzamiento descontrolado del lanzador Ángel Valdez y Ricardo Acosta anota desde la tercera base
Metro 2-4 Coclé