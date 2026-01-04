Béisbol Juvenil 2026| Panamá Metro vs Coclé: Así va el partido luego de seis episodios

Panamá/Seis episodios se han jugado en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce, en el partido que disputan los equipos de Panamá Metro y Coclé durante la segunda jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Los coclesanos revirtieron la situación a su favor y ahora tienen la ventaja por marcador de 4 carreras por 2. Luego de que anotaran tres 'rayitas' en la sexta entrada.

A continuación detallamos los momentos precisos de esas anotaciones:

3ra. Alta

0-0 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado de Christian González y anota Edgardo Recuero desde la tercera base.

Metro 1-0 Coclé

3-1 (2 Outs)

Hit remolcador de Caleb Rivera. Anota David Murillo.

Metro 2-0 Coclé

3ra. Baja

3-0 (2 Outs)

Base por bola con las bases llenas a Johanel Roa. Anota Omar Ramos.

Metro 2-1 Coclé

6ta. Baja

0-2 (2 Outs)

Hit remolcador de dos carreras de Ricardo Acosta.

Metro 2-3 Coclé

2-0 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado del lanzador Ángel Valdez y Ricardo Acosta anota desde la tercera base

Metro 2-4 Coclé