'Kill Bill: The Whole Bloody Affair': Quentin Tarantino lanza la versión definitiva de la saga

La espera terminó para los fanáticos del cine de este genio.

Más de dos décadas después del estreno original de Kill Bill, el director estadounidense Quentin Tarantino confirmó el lanzamiento de una versión extendida y unificada de su célebre historia de venganza.

Por primera vez, la película se estrenará de forma comercial y nacional en salas de Estados Unidos el próximo 5 de diciembre, gracias a la distribución de Lionsgate.

El proyecto reúne Kill Bill: Vol. 1 (2003) y Kill Bill: Vol. 2 (2004) en un solo largometraje de 281 minutos de duración, con un intermedio de 15 minutos. Además, incluirá una secuencia de anime inédita, creada originalmente por el equipo japonés de Production I.G., que fue descartada en los montajes anteriores. La experiencia completa promete ser una inmersión total de más de cuatro horas en uno de los universos cinematográficos más emblemáticos del siglo XXI.

Aunque Tarantino siempre concibió Kill Bill como una única película, el proyecto fue dividido en dos entregas debido a su extensa duración. Ambas partes se estrenaron con seis meses de diferencia y, juntas, recaudaron más de 330 millones de dólares en todo el mundo.

“Esta es la forma en que Kill Bill debía verse desde el principio”, comentó el director en una entrevista con Entertainment Weekly (EW). “La Novia busca justicia luego de que Bill le dispara en la cabeza y le arrebata a su hija por nacer. Toda su travesía cobra un sentido más completo cuando se ve como un solo relato”.

El film está protagonizado por Uma Thurman, quien interpreta a La Novia, una asesina que sobrevive a un ataque brutal durante su ensayo de boda. Tras despertar de un coma y descubrir que su hija ha sido arrebatada, emprende un viaje de venganza contra su antiguo jefe y amante, Bill (David Carradine), y los miembros del Deadly Viper Assassination Squad.

Lionsgate confirmó que Kill Bill: The Whole Bloody Affair se proyectará en todos los grandes mercados de Norteamérica, con funciones en formatos convencionales, 35 mm y 70 mm. Para esta ocasión, se han preparado nuevas copias físicas de la película, preservando el estilo visual característico de Tarantino.

Esta será la primera vez que la versión completa se distribuya a gran escala. Hasta ahora, solo se había mostrado en contadas ocasiones: debutó en el Festival de Cannes de 2006, utilizando una copia personal del director subtitulada al francés, y más tarde se proyectó en el New Beverly Cinema de Los Ángeles en 2011. En 2024, la cinta tuvo un breve reestreno especial en el Vista Theater, propiedad del propio Tarantino.

El relanzamiento marca un momento clave para los seguidores del director, que podrán experimentar la historia en su estructura narrativa original, con el ritmo y la continuidad pensados desde su concepción inicial.

Durante años, Quentin Tarantino ha coqueteado con la idea de una tercera entrega. En distintas entrevistas, el cineasta confesó su interés por retomar la historia dos décadas después, explorando la relación entre La Novia y su hija, B.B. Kiddo.

El director incluso consideró la posibilidad de reunir a Uma Thurman y su hija real, Maya Hawke, en los papeles protagónicos. “Siempre imaginé que si volvía al universo de Kill Bill, sería para mostrar cómo B.B. creció y enfrentó el legado de su madre”, comentó en su diálogo con EW.

También mencionó el posible regreso de personajes como Elle Driver (Daryl Hannah) y Sophie Fatale (Julie Dreyfus), además de una misteriosa hermana gemela de Gogo Yubari (Chiaki Kuriyama), como parte de la trama. Sin embargo, Tarantino aclaró que, por ahora, no existen planes concretos para desarrollar Kill Bill Vol. 3.

Mientras los fanáticos mantienen viva la esperanza de una secuela, el director reafirmó su decisión de cerrar su filmografía con un décimo proyecto, aún sin título oficial, que no estará relacionado con el universo de Kill Bill.

Con The Whole Bloody Affair, Tarantino ofrece a su público la oportunidad de revivir o descubrir la historia de La Novia como siempre quiso contarla: una epopeya sangrienta, estilizada y profundamente emocional que redefine el género de acción y confirma su lugar en la historia del cine.