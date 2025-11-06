Jon Bon Jovi revela su método para mantenerse fuerte y enérgico a los 63 años

Su bienestar también incluye acupuntura, masajes deportivos, crioterapia y técnicas para reducir la inflamación. Las intervenciones agresivas del pasado, como cortisona o quiropráctica intensiva, quedaron atrás.

A los 63 años, Jon Bon Jovi no solo continúa siendo una leyenda del rock: también es un símbolo de longevidad, disciplina y transformación personal.

En una industria donde el desgaste físico y vocal suele pasar factura, el líder de Bon Jovi ha redefinido su rutina para priorizar vitalidad, salud y funcionalidad por encima de los excesos y la estética de juventud. Su meta es clara: sostener su energía, proteger su voz y mantenerse en movimiento, dentro y fuera del escenario.

Durante décadas, las giras venían acompañadas de comidas rápidas, largas noches, estrés y un ritmo que parecía imparable. Hoy, ese estilo de vida quedó atrás. En conversación con Men’s Health, el intérprete de Livin’ on a Prayer reconoció que el éxito lo llevó a hábitos poco saludables, especialmente en lo alimentario.

El artista cambió drásticamente sus costumbres: “Todo con moderación, incluida la moderación”, aseguró, reflejando su enfoque equilibrado. Pizza con anchoas, carbohidratos procesados y grasas pesadas ya no tienen lugar en su menú. Su refrigerador hoy prioriza alimentos frescos como arándanos, uvas, brócoli, yogur y hummus, y las carnes rojas grasosas fueron reemplazadas por pollo, pescado y proteína en polvo.

Estos ajustes no solo optimizan su energía; también contribuyen a proteger su voz y su condición física, aspectos esenciales para continuar una carrera de cuatro décadas que sigue vigente.

El día de Bon Jovi comienza temprano: a las seis de la mañana entra a su gimnasio, un espacio diseñado para el entrenamiento específico que requiere su edad y sus antecedentes de lesiones. A su lado está Felicia Pellegrini, su entrenadora personal y pieza clave en su recuperación muscular y articular.

A diferencia de sus años de juventud, ya no busca levantar grandes cargas ni correr largas distancias. Su enfoque actual sigue los principios promovidos por Tom Brady, amigo cercano, enfocados en movimientos funcionales, estiramientos profundos y uso de bandas de resistencia.

El rockero ha enfrentado varias lesiones acumuladas: operaciones de hombro, meniscos dañados, pantorrilla comprometida y episodios de fascitis plantar. Cada una de esas marcas lo llevó a una conclusión innegociable: la prevención es la clave. Hoy prioriza ejercicios que fortalecen sin castigar, como empujar barras elásticas para trabajar pecho, hombros y tríceps sin impacto en las articulaciones.

Si algo distingue esta etapa de su vida es el cuidado extremo de su voz. Tras sufrir atrofia progresiva en las cuerdas vocales, Bon Jovi se sometió a cirugía después de la gira de 2022. Desde entonces, su rutina incluye terapia vocal diaria, además de estrictas restricciones alimentarias previas a los conciertos.

Durante sus últimas presentaciones, evitó gluten, lácteos, azúcares y alcohol. Él mismo lo describió como un periodo de sacrificio: sin placer gastronómico, pero necesario para proteger su carrera.

Su bienestar también incluye acupuntura, masajes deportivos, crioterapia y técnicas para reducir la inflamación. Las intervenciones agresivas del pasado, como cortisona o quiropráctica intensiva, quedaron atrás.

El ejercicio para Bon Jovi no termina en el gimnasio. Con espíritu competitivo intacto, dedica buena parte de su tiempo al tenis, disciplina que hoy lo inspira con un nuevo objetivo: “Si pudiera estar en la división de hándicap senior del tenis profesional, esa es mi nueva aspiración”, confesó. Su ambición trasciende el escenario musical y revela una faceta deportiva que impulsa su energía diaria.

Mientras celebra 40 años de su banda y el lanzamiento del álbum Forever, Jon Bon Jovi demuestra que la longevidad no es casualidad, sino el resultado de constancia, enfoque y amor propio.

“Todo lo que hacemos no solo me mantiene en forma, sino que me hace sentir bien”, insistió el músico, dejando claro que su mayor éxito ahora es la salud y el equilibrio que lo mantienen vivo en cada escenario y proyecto.