Shakira tuvo un Halloween anónimo en Bogotá con disfraz de María Antonieta

La barranquillera volvió a demostrar que, además de ser una de las artistas más reconocidas del planeta, también sabe disfrutar de las tradiciones como cualquier madre colombiana.

Durante su visita a Bogotá para su concierto de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, la cantante Shakira sorprendió al salir a pedir dulces con sus hijos, Sasha y Milan, y lo hizo de una forma tan ingeniosa que nadie la reconoció.

La cantante decidió recorrer las calles capitalinas durante la noche de Halloween con un look completamente fuera de lo común: un elaborado vestido de época, peluca blanca, maquillaje pálido y detalles inspirados en la pompa francesa del siglo XVIII, evocando a María Antonieta. El resultado fue tan convincente que la artista pasó desapercibida entre niños, padres y fanáticos del terror, quienes jamás imaginaron que la estrella internacional caminaba a su lado.

Shakira compartió las imágenes del momento a través de sus redes sociales, dejando claro que disfrutó de una velada familiar y tranquila, lejos de los reflectores. Tal como se observó en su publicación, Sasha optó por un disfraz de vampiro, mientras que Milan apareció convertido en un tierno conejito. A su alrededor, la escena era la típica postal bogotana de Halloween: astronautas, héroes de cómic, criaturas fantásticas y familias enteras celebrando entre risas y caramelos.

La intérprete de Acróstico siempre ha destacado por su creatividad y entusiasmo en estas fechas. En años anteriores, su elección de trajes icónicos como su recordado disfraz de La Mujer Maravilla ha capturado la atención de sus seguidores a nivel mundial. Sin embargo, esta ocasión fue especial por su naturalidad: sin cámaras, sin alfombras rojas, sin producción desbordada. Solo ella, sus hijos y la espontaneidad de una noche de brujas bogotana.

La conexión de Shakira con las tradiciones populares colombianas no es nueva. En febrero de 2025 volvió a sorprender a los colombianos cuando asistió a La Guacherna, uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval de Barranquilla. En aquella ocasión, también logró integrarse sin ser reconocida al desfilar con el colectivo Palo ‘e Muerte, luciendo un disfraz de la muerte, personaje clásico del carnaval. “Su habilidad para integrarse sin ser reconocida se ha convertido en una anécdota recurrente en su relación con Colombia”, relataron medios locales en su momento, resaltando ese vínculo genuino con su tierra natal.

La reciente salida de Shakira en Bogotá generó una ola de comentarios positivos entre sus seguidores. Más allá de la sorpresa por su capacidad de pasar inadvertida, muchos destacaron el valor de verla disfrutar de momentos cotidianos, resaltando la importancia que la artista siempre ha dado a la familia y a la crianza de sus hijos. Su escapada de Halloween no solo se convirtió en un dulce recuerdo para Sasha y Milan, sino también en una muestra más de su sencillez y cercanía.

Lejos de los escenarios, las alfombras rojas y los flashes internacionales, Shakira optó por una noche común, envuelta en la magia del disfraz y la ilusión infantil. Y aunque su talento para camuflarse la mantuvo lejos del reconocimiento público esa noche, su presencia dejó un mensaje claro: incluso cuando nadie la ve, sigue siendo una mujer orgullosa de su raíz colombiana, comprometida con su familia y capaz de disfrutar los pequeños instantes que la vida cotidiana regala.

En Bogotá, entre dulces, risas y pelucas empolvadas, Shakira demostró que a veces las historias más memorables se viven sin escenario y que incluso una reina global puede convertirse, por una noche, en la reina anónima de Halloween.